Puskás-Dallos Peti nyilvánosan üzent a feleségének, erre nem számított

Puskás-Dallos Péter és Bogi 2021-ben házasodtak össze, azóta pedig megszületett az első gyermekük is, akit nagy boldogságban és vidámságban nevelnek. Bármikor mutatják meg magukat, idilli családképet mutatnak, mindig jó rájuk nézni – most is különleges képekkel örvendeztették meg a követőiket.

Puskás-Dallos Bogi és Peti / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Puskás-Dallos Peti meglepő módon nyilvánosan, megható sorokkal köszöntötte születésnapos feleségét, ráadásul több képet is megmutatott arról, hogyan telnek a hétköznapjaik gyermekükkel – a rajongók nagy örömmel fogadták a különleges posztot, ami sokak szívét megmelengette, hiszen valóban boldognak tűnnek.

Drága szerelmem! Imádunk - szeretünk, te vagy a legcsodásabb anyuka-feleség-játszótárs! Isten éltessen téged és ünnepeljük még együtt legalább 100 szülinapodat! Szeretünk a világon a legjobban❤️❤️❤️

– írta Puskás-Dallos Peti a poszthoz, amit alább lehet megtekinteni.