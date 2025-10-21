SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Október 23. Békemenet. Kivel találkozom?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:41
A békemenet monumentális lesz, az emberek a béke oldalán állnak.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy október 23-án békemenet lesz, amiről mint megírtuk, minden idők legnagyobb létszámú békemenete lehet.

Orbán Viktor: Október 23. Békemenet
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

A békemenet ismét megmutatta a jobboldali közösség erejét

- hangzik el a miniszterelnök által közzétett videóban, hiszen most is hasonló erejű megmozdulásra lehet számítani.

A menetrend a következő: 23-án fél nyolckor zászlófelvonás, 9 órától gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és 13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor többször kiemelte: „Legyünk minél többen!”

