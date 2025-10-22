BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
87 éves a Vissza a jövőbe őrült feltalálója, Christopher Lloyd – Galéria

színész
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 19:45
Addams Family – Galád családChristopher LloydfilmVissza a jövőbe
Christopher Allen Lloyd Stamfordban, Connecticut államban született 1938. október 22-én, háromszoros Primetime Emmy-díjas amerikai színész. Egyik legismertebb szerepe a Vissza a jövőbe három részében volt, ő alakította a kissé őrült feltalálót, Dr. Emmett Brownt. Képeken a születésnapos, a 87 éves Christopher Lloyd.
Bors
A szerző cikkei

Christopher Lloyd filmes-tévés karrierje a hatvanas években kezdődött, 1985 és 1990 között a Vissza a jövőbe trilógia hozott neki még nagyobb ismertséget, ebben a klasszikussá lett kalandos sci-fiben együtt játszott Michael J. Foxszal. Lloyd alakította Dr. Emmett Brown tudóst, aki feltalálja az időgépet, ezzel pedig rengeteg kalamajkát okoz, sőt, majdnem "időparadoxont hoz létre, melynek következtében olyan láncreakció keletkezhet, amitől felborul az egész tér-idő kontinuum, és megsemmisül a világegyetem."

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd 256 filmben vagy sorozatban játszott kisebb-nagyobb szerepet 
Fotó: AFP

Pályája színházakban kezdődött, 1975 óta szerepel a filmvásznon. Első nagyobb alakítása a Száll a kakukk fészkére című filmdrámában volt, 1978–1983 között a Taxi című szituációs komédiában Jim Ignatowski taxisofőr szerepében tűnt fel, az alakításért két Emmy-díjat kapott.

Christopher Lloyd rengeteg filmben és sorozatban szerepelt 

Olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint a Star Trek III: Spock nyomában, az Addams Family, a Kerge város, A postás mindig kétszer csenget, a Dennis, a komisz, a Senki 1-2, A kedvenc marslakóm. 

Az IMDb nyilvántartása szerint hosszú karrierje során 256 filmben vagy sorozatban volt kisebb-nagyobb szerepe. A most 87 éves színész felesége Lisa Loiacono: ötször házasodott, először 1959-ben, legutóbb 2016-ban. Ehhez kapcsolódhat a Vissza a jövőbe bogaras feltalálójának egyik emlékezetes mondása: „A világegyetem két örök rejtélye: az időutazás és a nők!

Lesz Vissza a jövőbe 4? 

Bob Gale forgatókönyvírónak köszönhetjük többek között a Vissza a jövőbe trilógiát is. Az 1985-ben készült eredeti, majd az 1989-es és 1990-es folytatást követően bár készült animáció, musical és vidámparki látványosság is Marty McFly és Doki időutazós kalandjaiból, ám a remake vagy folytatás nem. Persze a producerek évtizedek óta ott legyeskednek az író, a rendező és persze a két főszereplő, a súlyos beteg Michael J. Fox és Christopher Llyod körül, de az elmúlt 35 évben nem jelentettek be semmit sem az alkotók. Nemrég azonban Bob Gale elárulta, hogy hiába a világsiker, soha nem lesz negyedik rész

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Back to the Future Part II Christopher Lloyd
A Taxi stábjával 1978-ban
Az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család
Christopher Lloyd
things to do in denver when you're dead (1995) leszámolás denverben Christopher Lloyd
Star Trek III: Spock nyomában
A Mandalóri c. Star Wars-sorozatban is láthattuk
Christopher Lloyd 2017-ben, a Vén rókákban
2023-ban is találkozott Christopher Lloyd és Michael J. Fox
Christopher Lloyd és felesége, Lisa Loiacono
Christopher Lloyd
1/14
Christopher Lloyd egyik nagy sikere volt a Vissza a jövőbe

 

