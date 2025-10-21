SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Ünnepnap a mai: október 21. a hivatalos Vissza a jövőbe nap!

Vissza a jövőbe
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 14:13
Vissza a jövőbe 2Robert Zemeckis
"Ahova megyünk, ott nincs szükség utakra." Október 21-e a hivatalos Vissza a jövőbe világnap. Mert, ha a vécéknek van világnapja, akkor miért ne lehetne az egyik legjobb filmtrilógiának is?

Különleges nap a mai. Október 21-e van, a Nemzetközi Vissza a jövőbe nap. Az "ünnep" eredete Robert Zemeckis rendező Vissza a jövőbe című filmtrilógiájának második részéhez kapcsolódik, ugyanis főszereplőink, Brown doki és Marty McFly ezt a napot állítják be a DeLorian kijelzőjén, amikor a jövőbe utaznak. A teljes dátum 2015. október 21-e volt a filmben, pont tíz évvel ezelőtt, ráadásul a film idén ünnepli 40. évfordulóját is. 2015-ben hatalmas marketingkampányt szerveztek a jeles nap köré, azóta tartjuk számon a mai napot “hivatalos” világnapként. 

Október 21-e már 10 éve a hivatalos Vissza a jövőbe világnap (Fotó: Snap Stills)
Vissza a jövőbe: a múlt, a jelen, a jövő meghatározó trilógiája

„Ahova mi megyünk, ott nincs szükség utakra.” A világ egyik leghíresebb filmes idézete is a Robert Zemeckis rendezésében készült Vissza a jövőbe filmhez kapcsolódik. Az első rész befejező jelenetében hangzik el az elhíresült mondat Dr. Emmett Brown szájából, aki beülteti maga mellé Marty-t és barátnőjét, Jennifert, hogy elvigye őket a jövőbe, mert a gyermekeik veszélyben forognak. A második részből kiderül, hogy valóban nincs szükség utakra, mert 2015-ben az autók már a föld felett lebegnek, és a megfelelő pár Nike cipővel az emberek lába sem érinti az aszfaltot. A Vissza a jövőbe 2 1989-ben készült el. Ennyi év távlatából elnéző mosollyal nyugtázzuk, hogy Robert Zemeckis és a forgatókönyvíró Bob Gale repülő autókat álmodtak nekünk 2015-re. Érdekes módon Robert Zemeckis a kiadott DVD-n látható interjúban azt mondta, hogy pont azért nem akarta, hogy a film a jövőben játszódjon, mert az ilyen típusú filmek rendszerint helytelen következtetéseket vonnak le a jövőre vonatkozóan. A rendezőnek nem ez volt az egyetlen aggálya a trilógiával kapcsolatban. Amikor az első részt forgatták, még szó sem volt folytatásról, a film végén látható “folytatjuk” felirat csupán egy utolsó viccként került rá a VHS kiadás záró képsoraira. Amikor Michael J. Fox meglátta a feliratot, azonnal felhívta az ügynökét, hogy szerepelhet-e a folytatásban. Zemeckis és kollégája, Bob Gale a stúdió kérésének eleget téve kezdtek el dolgozni a további részeken, mert semmiképpen sem akartak kimaradni a projektből, bár tartottak tőle, hogy az első film sikere után minden további kísérlet kudarcot vall majd. Zemeckis azt is elárulta, hogy ha előre tudja, hogy trilógiává fejlődik a történet, akkor az első rész végén nem ültette volna be a kocsiba Jennifert, mert a cselekmény középpontjában Marty áll, Jennifer pedig csak „útban lett volna”. Ezért altatja el a Brown dokit játszó Christopher Lloyd a lányt még a landolás előtt.  

Robert Zemeckis nem akarta, hogy Jennifer tevékenyen részt vegyen a Vissza a jövőbe második részében (Fotó: ZUMA Press)
A Vissza a jövőbe-nap 2015-ben 

2015. október 21-re hatalmas marketingkampánnyal készült szinte minden nagyvállalat, stúdió és kiadó, akik valamilyen módon kötődtek a Vissza a jövőbe első részéhez. A Pepsi piacra dobott egy limitált Pepsi Perfect üveget, ami hasonlított a filmben láthatóhoz. A Nike ekkor debütáltatta az önbefűzős Nike MAG cipőt. Michael J. Fox az alapítványa YouTube-csatornáján demonstrálta a nyilvánosság előtt, hogy a cipő valóban befűzi önmagát és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, mint a filmben látott változat. A cipőt egy évvel később aukcióra bocsátották, a befolyt összeggel pedig a Parkinson-kór kutatására létrehozott Michael J. Fox Alapítványt támogatták. A Google Maps létrehozott egy olyan figurát a térképen, ami Brown dokit ábrázolja, ahogy a DeLorianben ül, és ekkor jelent meg a trilógia Blu-Ray és DVD változata is, amin olyan extrák szerepeltek, mint a Doc Brown Saves the World és a Vissza a jövőbe animációs sorozat. 

 

