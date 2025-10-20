„Apukaként ezt végignézni ez valami gyomorforgató, patkány dolog” – Brasch Bence nem bírta türtőztetni magát, keményen beállt Mandula Ádámba

Ahogy arról a Bors az elsők között számolt be, Mandula Ádám megbocsáthatatlan dolgot tett a kisfiával, ráadásul mindezt még élőben is közvetítette a közösségi oldalán.

Brasch Bence kiakadt Mandula Ádám tette miatt Fotó: Karnok Csaba

Géczi Bea és az egykori rapper fia, Medox az évek során már több nehézségen is keresztül ment labilis apja miatt, miután Mandula Ádám folyamatos botrányai és kábítószer- illetve alkoholproblémái a kicsi életét is nagyon megnehezítették.

A napokban azonban már olyat tett a férfi, amely miatt nemcsak rajongói, hanem exe és kisfia bizalmát is örökre elveszítette, miután közösségi oldalán élőzve bántalmazta Medoxot. Géczi Bea volt párja újabb botrány után megfogadta, hogy nemcsak kisfiukat nem engedi többet Mandula közelébe, de arra is megesküdött, hogy nem nyugszik, amíg börtönbe nem juttatja a férfit.

A megdöbbentő eset óta már számtalan reakció érkezett, mások mellett egy pszichológus is elemezte a helyzette, de Mandula Ádám menedzsre is megszólalt már. Most pedig Brasch Bence színész és énekes s reagált a szívszorító eseméyekre, aki saját TikTok-oldalán osztott meg egy indulatosabb videót. Az újdonsült apuka, - akinek idén tavasszal született kisfia - döbbenten és felháborodottan reagált a történtekre.

Pokoli volt végignézni ezt a videót. Részegen, kitudja minek a hatása alatt abuzálja ezt a gyereket. Apukaként ezt végignézni gyomorforgató patkány dolog volt. És még egy live, ahol az anyuka elviszi a gyereket… Szegény gyerek nem akar onnan elmenni, mert szereti az apját, annak ellenére, hogy papuccsal dobálja, rángatja az ágyon. Felkapcsolja a villanyt, ordibál vele, fuh, olyan indulatokat váltott ez ki belőlem, amit már rég nem tapasztaltam meg.

A színész ezt követően hozzátette, hogy a történtek után egyszerűen nem maradhat következmények nélkül a dolog:

A k*rva anyádat!* – ezt ordítja a saját gyerekének, becuccozva. Bántalmazod a gyereked, az édesanyád próbál leállítani, és még folytatod. Én nagyon remélem, hogy ebből lesz valamilyen következmény, és a környezet reagálni fog. Csak felügyelet mellett engedjék, hogy láthassa a fiát. Ez patkány, undorító dolog

- idézi a Ripost Brasch Bence videójában elmondott szavait.