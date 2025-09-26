Most tényleg végleges a szakítás: úgy néz ki, nem békül Géczi Bea és Szegedi Fecsó

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 18:35
A Vasvári Vivien volt férjeként ismertté vált üzletember és egykori kedvesének kapcsolatát leginkább a viharos szó jellemezte, de most jó ideje szélcsend van. Szegedi Fecsó és Géczi Bea szakításait eddig általában gyors békülés követte, de most valami megváltozott.
Bár többször is hangos volt már a sajtó a sztárpár vitáitól, nyilvános üzengetéseitől, és ajtócsapkodós szakításaitól, Szegedi Fecsó és Géczi Bea gyerekei miatt eddig mindig félre tudta tenni az ellentéteket, ám ahogy a szakítások, úgy a pár békülései sem voltak túl hosszú életűek. A jelek szerint viszont a legutóbbi szakítás más, mint az eddigiek.

Szegedi Fecsó és Bea
Nem békül Géczi Bea és Szegedi Fecsó, most tényleg végleges lehet a szakítás (Fotó: Instagram)

Géczi Bea és Szegedi Fecsó szakítására egy hónappal ezelőtt derült fény, amikor a sztáranyuka közösségi oldalán rajongója kérdésére válaszolva jelentette be, hogy külön utakon folytatják.

Igen! Szakítottunk! Szegedi Fecsóval végleg elengedtük az együtt való kapcsolatot, sajnos nekem nem fér bele az az életmód, amit ő csinál. Kívánom, találja meg azt a hölgyet, aki ezt mind tűrni fogja! Goog luck Fecsó! 

– írta akkor Géczi Bea Instagram oldalán.

Szegedi Fecsó exe kiírására sem reagált

Az üzletember nem csak a követői kérdéseire, de még volt párja nyilvános üzenetére sem reagált, sőt az utóbbi időben sokkal kevesebbet oszt meg az életéből. Az viszont nagyon gyanús, hogy a korábbiakkal ellentétben, most teljesen el is tűnt a közösségi médiából. Persze, ahogy Vasvári Viventől való válása, úgy valószínűleg a Beával közös gyermekeivel is tartja a kapcsolatot, és rendszeresen látogatja őket.

Szegedi Fecsóék
Szegedi Fecsó gyerekei anyja többé nem akarja elviselni volt párja életvitelét (Fotó: Instagram)

Géczi Bea fiaival tölti minden idejét

A fiatal édesanya oldalain sincs nyoma a békülésnek, az ismerősök szerint nincs is szó ilyesmiről, a szakítás most tényleg végleges. Bea leginkább a gyereknevelésre koncentrál és most, hogy újrakezdődött az iskola igyekszik mindent egyedül kézben tartani. Persze a nyár végén többször is elutazott, de a rajongók szerint valószínűleg erre szüksége is volt, hogy rendezze sorait az éveken át tartó se veled se nélküled kapcsolat után. A kommentekben ezzel kapcsolatban azt is megjegyezték, Bea sokkal boldogabbnak látszik, mint az elmúlt hónapokban. Lapunk az egykori pár mindkét tagját kereste a témában, de visszavonulásukra hivatkozva egyikőjük sem kívánt nyilatkozni. 

 

