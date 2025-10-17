Szegedi Fecsó kőkeményen nekiment Mandula Ádámnak: "Degenerált, ez a legalja, amit egy apa tehet!”

A héten Mandula Ádám TikTokon közvetített élő adásban bántalmazta saját kisfiát, Medoxot. A felvételek percek alatt elterjedtek, a közvélemény pedig döbbenten figyelte, ahogy a fiatal apa elveszti a kontrollt. Teljes mértékben. A kisfiút édesanyja, Géczi Bea azonnal biztonságba helyezte, és azóta már a hatóságok is intézkedtek. Bea korábban Mandula Ádám expárja volt, de kapcsolatuk viharosan ért véget.

Mandula Ádám TikTok élőben bántalmazta kisfiát. Expárja, Géczi Bea teljesen kiakadt ezen az eseten, azonnal intézkedett (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám tette megbocsáthatatlan

A Bors megkereste Szegedi Fecsót, aki szintén Beával élt korábban, és akitől két gyermeke is született. Fecsó sokáig Medox nevelésében is részt vett, így személyesen is érintett az ügyben.

Nagyon rögös volt a szakításunk utáni időszak. Nehéz, mert a gyerekek miatt muszáj tartani egy jó viszonyt, még ha tele is van sérelmekkel. De ami most történt, az minden határon túlmegy

– mondta Fecsó.

Az üzletember szerint Mandula Ádám tette megbocsáthatatlan, és szerinte a férfi súlyos pszichés problémákkal küzd.

Ez kritikán aluli eset. Nagyon sajnálom Medoxot, sokat volt velem, mellettem nőtt fel. Iszonyú sebeket hagy egy gyerekben az, amit ez a degenerált művelt vele. Ez a legalja, amit egy apa tehet

– mesélte dühösen Fecsó a Borsnak.

Géczi Bea gyermekei most már együtt vannak biztonságban, expárja Fecsó teljesen kiakadt (Fotó: Instagram)

Kellett ez a felvétel?

Az egykori üzletember szerint a közvetítés segített abban, hogy kiderüljön, mi zajlik Mandula háza táján.

Tudtam, hogy idő kérdése, mikor történik valami baj. Talán az egyetlen jó ebben, hogy most mindenki látta, hogyan viselkedik, amikor nincs magánál. Ha ez nem derül ki, mindent letagadhatott volna, és a gyereket továbbra is veszélynek teszik ki

- tette hozzá Fecsó, aki úgy látja, Mandula Ádámnak orvosi segítségre van szüksége, mert állapota már rég túlmutat a hétköznapi problémákon.

„Ez nem sima dühkitörés. Olyan, mintha teljesen kifordulna önmagából. Egy klinikai eset. Amikor be van állva, nem önmaga, és nem tudja, mit tesz” – magyarázta.

Géczi Beatrix gyermekeit védelmezve, azonnal elhozta Medoxot

(Fotó: Instagram)

A beszélgetés során Fecsó arról is beszélt, hogy mennyire fontos most a gyerekek biztonsága és lelki épsége.

Nekem is, Beának is a gyerekek a legfontosabbak. Nagyon sajnálom, ami köztünk történt, de jó viszonyba kell lennünk, mert a gyerekek csak így tudnak nyugodt környezetben élni. Nagyon remélem, hogy most minden rendbe jön, és Medox soha többé nem kerül ilyen helyzetbe

– mondta elérzékenyülve.