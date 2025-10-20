Mandula Ádámot pszichiátriára küldi menedzsere, miután élőben bántalmazta a fiát: „Helyre kell állnia, mint ember, férfi és apa is!”

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye tovább gyűrűzik. Mandula minden platformról eltűnt, de menedzsere most megtörte a csendet, és őszintén nyilatkozott a Borsnak.
Egyértelmű, teljesen elfogadhatatlan az ő viselkedése, és most ebben kell, hogy szakszerű segítséget kapjon, és újragondolja ezt az egész szülői létet, meg a saját életét. Ebben én amennyire tudok, megpróbálok neki segíteni, mert én úgy gondolom, hogy a gyűlölet, a kirekesztés, azok mind zsákutcák
– kezdte a Borsnak Papp Gergely.
A menedzser elmondása alapján Mandula pszichiátriai kezelés előtt áll, ahol kábítószerfüggőségét is kezelni fogják. „Ez több lesz, mint egy-két hónap, helyre kell állnia először mint férfi, mint ember, és utána mint apa is, mert azt nem lehet róla mondani, hogy jó apa, azt lehet róla mondani, hogy rossz apa, de akkor is egy apa” – mesélte az üzletember, majd hozzátette: „Ádám nagyon rosszul van nyilván az egésztől, hiszen nagyon szereti a kisfiát.”
A népszerű szórakozóhely-tulajdonos anyagilag is támogatja védencét, úgy gondolja, hogy ami ellene folyik az már túlzó:
Ez már az, amikor belemegyünk abba, amiről nem is tudunk. Ez boszorkányüldözés. Tehát a tényeket nem szabad elfelejteni, fizikai bántalmazás nem történt. Ez egy borzasztó sztori, de túlzásba esni nem szabad
– magyarázta a Borsnak.
Papp Gergely szoros kapcsolatot ápol Mandula 8 éves fiával, Medoxszal is. Véleménye szerint a kisfiút nem érte sérülés:
Én nem látom azt, hogy neki bármilyen sérülés lenne. Ha a videót valaki ténylegesen normálisan nézi, és nem a gyűlölet hajhászásával, akkor látja, hogy Medi egyébként nem fél az apjától. Tudja azt, hogy Ádám soha nem bántaná fizikálisan. Medi nem is vette komolyan a videóban az apját
– mondta lapunknak, majd kitért arra is, hogy nem ért egyet a pszichológusok véleményével: „Amikor az édesanyja jön Mediért, látszott, hogy nem akart az édesanyjához menni, Medi Ádámmal akar maradni. Odabújt hozzá, és az Ádám is átölelte. Tehát ez mit jelent a pszichológusoknál? Hogy fél az apjától? Hát biztos, hogy nem.”
Mandula exe Géczi Bea természetesen eltiltotta Ádámot a kisfiútól.
Az üzletember Ádám párját bűnrészesnek nevezte meg ezügyben:
Úgy gondolom, hogy egy jó párkapcsolatban, egy jó partner, ezt megszüntette volna. Először is nem engedte volna, hogy igyon, másodszor nem engedte volna, hogy így kiabáljon a fiával, harmadszor meg kikapcsolta volna a kamerát. Ő ott feküdt, és végignézte az egészet. Legyünk őszinték, neki közbe kellett volna avatkoznia. Neki kellett volna leállítani az Ádámot
– mondta el véleményét, az egyébként kétgyermekes anyukáról
Papp Gergely szerint a férfi mentális problémái vezettek idáig:
„Sajnos ezek a művészlelkek el tudják túlozni a káoszt, ami bennük rejlik. Ádám most ezt csinálta. Fontos, hogy az élete végre, lassan 20 év után a helyes mederbe kerüljön. A bulik, a nők, a drogok...Nem tudta kezelni, és ő ráadásul az az ember, aki még rosszabbul is kezeli. Utána jöttek a börtönök, itthon és Amerikában is. Nem fogta fel, hogy ő a hibás" - céljuk, hogy rendbe rakják Mandula életét a botrányok után.
