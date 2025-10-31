Bochkor Gábor kipakolt: „Mindig manipulálok...”

Péntek reggel megtelt „szerelemmel” a Bochkor stúdiója, ahol a műsorvezető négyes fogat tagjai arra a kérdésre keresték a választ, hogy a TV2 Házasság első látásra című műsorának mintáját követve, akad-e köztük olyan páros, akik minden, vagy legalábbis a legtöbb szempont alapján összeillenek. Természetesen az eredmény nem releváns, hiszen a nemek eloszlása nem éppen optimális, de Anett, Gábor, Laci és Gyuri ennek ellenére is igyekeztek őszintén válaszolni a szakemberek állított kérdéssorra. Ez pedig arra biztosan jó volt, hogy egyfajta önvizsgálatra késztessék a honi rádiózás doyenjét. Bochkor Gábor pedig komolyan is vette a dolgot, így rengeteg mindent megtudtunk róla.

Bochkor Gábor ismét őszintén beszélt önmagáról a péntek reggeli adásban (Fotó: Dodó Ferenc/Mediaworks)

Bochkor Gábor: „Őszinte vagyok és ezzel sértek is…”

„Én egy önző ember vagyok, de hiszek a szeretet alapú kapcsolatban. Emellett ateista vagyok, aki a különböző vallások rituáléit teljesen feleslegesnek tartja. Szerintem az ember higgyen abban, amiben csak akar.”

Alapvetően becsületesnek tartom magam, vagyis nem nagyon lehet engem stikliken kapni.

„Szeretek meglepetéseket okozni. Ez vagyok én!” – fogalmazta meg alapvető értékrendjének gerincét Bochkor Gábor, majd rátért önjellemzése következő lépcsőfokára. „A kommunikációm egyszerű és viszonylag simán átlátható. Őszinte vagyok és ezzel sértek is. A konfliktus kezelésem pedig dinamikus, ami azt jelenti, hogy nehéz diplomatikusnak maradnom egy konfliktus során. Nem abban hiszek, hogy egy konfliktus megoldása abban rejlik, hogy a másikat lehiggasztom és igazat adva neki kivonulok. Valamikor szembesíteni kell azzal a másikat, hogy baj van vele. A humorérzékem pedig állandóan velem van...” – mondta a Retro Rádió fenegyereke.

Bochkor Gábor kíméletlenül őszinte, még önmagával szemben is (Fotó: Végh István)

„Az én gyerekem tökéletes és nem akarok egy rosszabbat csinálni”

Bochkor Gábor ezután elárulta, mi is az ő szeretetnyelve és hogy mennyire fontos számára az érintés ereje egy kapcsolatban. „Én mindig manipulálok és élvezem. Azt szeretem, ha a párom ebből ki tud jönni. Iszonyatosan izgalmas, macska-egér játék. Csodálom a kedvesemet azért, ha átlátja a manipulációmat és ki tud jönni belőle. Akár diadalmaskodhat is. Tehát a manipuláció egy állandó sorakozás nekem. Olyan, mint a tetris vagy a csocsó. A szeretetnyelvem pedig elég testi. Ez nem azt jelenti, hogy ”pélóval” üldözöm. De szeretem érintésekkel is kimutatni az érzelmeimet. Érzelmileg elég érett vagyok, hiszen leéltem annyit, hogy kellő tapasztalattal rendelkezzek és jól át tudjam adni az érzelmeimet és értelmezni azt, amit kapok” – magyarázta Gábor, majd azt is elárulta, hogyan viszonyul a gyermekvállalás kérdéséhez.

„Van egy gyermekem és köszönöm, nekem elég.”

„Az én gyerekem tökéletes és nem akarok egy rosszabbat csinálni, hiszen nála nem lehet jobb. A legtökéletesebb gyereket már megcsináltam. Mit tudnék ehhez hozzászólni?” – tette fel csak úgy magának a kérdést Bochkor Gábor élő adásban.