Bochkor Gábor 5 millió forintot szór szét a születésnapján: nem vicc, Lovász Laci házhoz is vitte a pénzt!

Fergeteges születésnapi meglepetéssel ünnepli az 5. születésnapját az ország egyik legnépszerűbb reggeli rádiós műsora, a Bochkor. A hét első napján Lovász László Komáromba látogatott el, ahol Péter, egy fiatal hallgató volt a szerencsés. A tegnapi nap derűsen indult, Péter öröme pedig pillanatok alatt a közönség szívébe lopta magát.

Bochkor Gábor Retro rádió műsorvezetője, most a Bochkor rádiós műsor 5. szülinapja alkalmából 5 millió forintot oszt szét a hallgatók között (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Bochkor műsor Komáromtól Kecskemétig – milliók útja

Ma reggel viszont Ilona volt a nyertes, aki Kecskeméten él és általános iskolai tanítóként dolgozik. Laci váratlan érkezése teljesen meglepte, hiszen éppen a tanítás közepén volt, amikor a Retro Rádió stábja és a kamerák beállítottak. A helyzetből hamar humoros pillanat kerekedett: Ilona, „tanárhoz méltóan”, rögtön egy feladattal állt elő, és hatványozási példát adott Lacinak, hogy bizonyítsa, mennyire emlékszik még az iskolai évekből.

Kiderült, hogy Laci számára sem volt ismeretlen a helyszín – egykor maga is tanított ebben az iskolában, így a meglepetésnek különleges, személyes vonatkozása lett.

A Bors megkereste Lovász Lacit, hogy meséljen a tapasztalatairól. Ő elmondta:

Nekem nagyon jó érzés volt látni, hogy ezúttal egy kecskeméti tanárnő nyerte meg az egymillió forintot. Ilona olyan tanár, akiből manapság nagyon kevés van. Úgy gondolom, jó helyre került a pénz, hiszen három gyermek van a családban. Azt is jó volt látni, hogy a tantestület is hasonló szemléletű, mint Ilona.

Ilona, aki egyébként az élő felvételen végig mosollyal az arcán beszélt, megragadta az alkalmat, hogy bemutassa az iskolát, és elmondja, miért is érdemes ide íratni a gyerekeket. A hallgatók egy elhivatott, lelkiismeretes pedagógust ismerhettek meg, aki minden tanítványára odafigyel, és szívvel-lélekkel dolgozik a gyerekekért.

A műsor végén Bochkor Gábor így zárta a beszélgetést:

Azt hiszem, ennél jobb helyre ma sem kerülhetett volna az egymillió forint.

Retro Rádió Bochkor mai műsora sok meglepetést tartogatott Ilonának egy kecskeméti általános iskola tanárának (Fotó: Ádám János)

Vadászat a „Bochkor-szavakra”

A játék két héten át tart (szeptember 29. – október 3., valamint október 6–10. között). Múlt héten minden reggel egy előre nem jelzett pillanatban hangzott el a titkos „Bochkor-szó”. A figyelmes hallgatók feladata volt, hogy összegyűjtsék ezeket, és péntekig elküldjék az öt szóból álló „Bochkor-mondatot”.