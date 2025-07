Kiderült, így szexel Bochkor Gábor: Ő maga vallotta be a hálószobatitkait

Ahogy azt már a Retro Rádió reggeli műsorának hallgatói megszokhatták, nem csak érdekes témákról hallhatnak, hanem a legendás rádiós magánéletébe is bepillantást nyerhetnek. Sok minden kiderült így már Bochkor Gábor műsorvezetőről és a mai adásban intim titkot is kikotyogott.

Bochkor Gábor intim titkokat árult el magáról

Ma reggel azt a kérdést tette fel a hallgatóknak a legendás rádiós, hogy mi az, amit a nők nem értenek meg a férfiakban. Bochkor Gábor kérdése alaposan felizgatta a népet, rengeteg, főleg női válasz érkezett a Retro Rádió felületeire.

Az egyik örök problémát a legtöbbek, például a hírbeolvasó Héja Anett szerint is az okozza, hogy a férfiak nem mutatják ki az érzelmeiket. Lovász László és Háder György szerint ez azért van, mert a pasiknak a mindennapos problémamegoldások, a családfenntartás mellett nincs fókuszuk erre is figyelni. Bochkor szerint azonban ez nem így van, szokta látni ismerős pároknál, hogy a férj igenis kimutatja, mit érez, csak a nő nem érti, mert nem egyezik a szeretetnyelvük. De az is szóba került, hogy az intim együttlétekben ki hogyan viselkedik.

Én ellágyulok közben, én olyan érzelmes vagyok, azt el nem tudjátok képzelni. Én sírni tudnék magamon, ha látnám filmen magam. Olyan megható vagyok olyankor! Én kék lagúna vagyok! Mert van az építőmunkás, aki jön a és megcsinálja a dolgot, van a költő, aki lírai, hedonista módon csinálja és van a kék lagúna, aki elvész az érzelmekben és a gyönyörben, na ez volnék én!

– vallotta be a hallgatóknak is a rádiós.