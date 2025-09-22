Bochkor Gábortól tartanak a kollégái? – „Bejössz és látom, hogy ez most egy kemény nap lesz”

A Bochkor mai adásában az is felmerült témaként, hogy mik azok a vonások, amik valakit ellenállhatatlanná tesznek. Ennek kapcsán kiderült, hogy bizony Bochkor Gábornak is vannak kevésbé jó tulajdonságai, ráadásul, ha rossz napja van, akkor még műsorvezetőtársainak sem könnyű vele, már-már tartanak tőle olyankor.

Lovász László Bochkor Gábor rossz tulajdonságairól vallott, szerinte nagyon kiszámíthatatlan a hangulata (Fotó: KISS ANNAMARIE HAON)

Bochkor Gábor és Lovász László nem csak kollégák, de a rádión kívül is nagyon jó a viszonyuk, így gyakran viccelődnek egymással, vagy épp egymás kárára. Most sem volt ez másként, Laci, Gyuri és Anett a névadó több rossz tulajdonságát is leleplezte a műsorban.

„Ha belépsz a szobába, én azt érzem, hogy kezdődik a vidámság, elkezdünk humorizálgatni” – mondta kedvesen Gyuri Bochkorról.

Szerintem ez teljesen kiszámíthatatlan. Egyik pillanatban bejössz, és együtt éneklünk valami '70-es, '80-as évekbeli slágert, a másik pillanatban pedig bejössz és látom, hogy ez most egy kemény nap lesz

– kontrázott rá Laci viccelődve.

Persze a rádiós ezt cseppet sem vette rossz néven, sőt, ő maga is elismerte, cseppet sem mindegy, hogy épp milyen hangulatban van.

A Retro Rádió sztárjának nem az erőssége a figyelem, Bochkor Gábor családja is biztosan tudna mesélni (Fotó: Móricz István)

Bochkor Gábor még a barátaira sem mindig figyel

A sztárapukáról az is kiderült, hogy bár sokrétű az érdeklődési köre, nem minden téma tudja lekötni a figyelmét. Sőt, még az is előfordult vele, hogy inkább előveszi a telefonját, és azzal foglalja el magát, amíg valaki beszél hozzá.

Nagyon szelektíven figyelek, egyszerűen azért, mert ha valaki belekezd valamibe, akkor már az első három szóból tudom az egész sztorit, és azt végig kivárni iszonyatosan nehéz

– vallotta be Bochkor.

„Igen, és nagyjából két éve ki is kapcsoltad nálunk ezt a figyelem dolgot, ahogy elkezdünk hozzád beszélni, abban a pillanatban menekülésszerűen felkapod a telefonodat, és elkezdesz nyomni valami üzenetet valakinek” – szúrta közbe Gyuri.

Én azt gondolom, hogy ha érdemben szól hozzám valaki, akkor nagyon jó és figyelmes hallgatóság vagyok, de már rutinom van ebben, és gyorsan el tudom ezt dönteni

– tette hozzá védekezésképpen a névadó.



