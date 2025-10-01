„Nagy az arc Ungi!” – Balhé az Ázsia Expresszben! A Bódi tesók nekiugrottak az olimpiai bajnokoknak

Egyre nagyobb a feszültség az Ázsia Expresszben, hiszen alig másfél hét múlva már az utolsó hajszára indul az a két páros, akiknek sikerül eljutniuk Bali-szigetére és ott helytállniuk a mindent eldöntő hét, nem sok jót ígérő kalandjaiban. Hogy ott és akkor hogy állnak majd a viszonyok, azt nem tudhatjuk, de ha csak az utóbbi napok eseményeit vesszük alapul, magas odds-szal fogadhatunk, hogy nem ölelik majd keblükre egymást a párosok. A Bódi tesók pedig különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen ezen a héten összepattantak már Curtissel, az anya-lánya párossal és szerdán fel teszik azt a bizonyos cseresznyét is a tejszínhab tetejére azzal, hogy tengelyt akasztanak Fodor Rajmunddal és Ungvári Miklóssal.

Újabb balhé az Ázsia Expressz forgatásán. A Bódi tesók és az olimpikonok keverednek vitába (Fotó: TV2)

Újabb éles vita az Ázsia Expressz forgatásán

Hogy pontosan miért is vesznek össze a Bódi tesók és a sportolók, az kiderül az Ázsia Expressz szerdai adásából 19:45-től a TV2 képernyőjén. De az elhangzó dialógus így így is éppen elég ahhoz, hogy megmutassuk, nem kis nézeteltérésről van szó.

„Nem jó a matek tegnap óta gyerekek…” - szól oda az ikreknek az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, akinek rövid és velős üzenetére Fodor Rajmund így reflektál: „Mindenki úgy játssza ezt a játékot, ahogy a legjobbnak gondolja. Sportemberek vagyunk, sportszerűen játszunk, illetve így is viselkedünk mindenkivel szemben. Az elmúlt huszonnégy óra bebizonyította, hogy nem egy helyről érkeztünk ebbe a játékba.

Ha egy picit gondolkodott volna Megyer, akkor a játéknak ebben a szakaszában szövetségeseket és nem ellenségeket keres”

– fogalmaz az Ázsia Expressz kamerájának a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó.

A Bódi tesók éles kritikát fogalmaznak meg Ungvári Miklóssal és Fodor Rajmunddal szemben. Az Ázsia Expressz 2025 tele van botrányos vitákkal (Fotó: TV2)

Bódi Megyer: „Nagy az arc Ungi!”

A két páros közötti szájkarate a nap első játéka során folytatódik, amit Bódi Megyer egy rövid, de velős gondolattal igyekszik lezárni: „Nagy az arc Ungi!” – hangzik el a fiatal srác szájából, amivel alaposan el is rúgja a pöttyöst Ungvári Miklósnál. Miután a vitás felek útnak indulnak, egymás háta mögött folytatják méltatlankodást.

„Nekem nem tetszett ez a stílus. Ezt kikérem magamnak! Lehetnek ők olimpiai bajnokok, de az embert nem az határozza meg, hogy milyen sikereket ért el, hanem az, hogy egy ilyen helyzetben hogyan tud a játékostársaihoz szólni. Nem tetszik nekem Unginak ez a fenyegető stílusa. Rendesen, gyomorideget rak belém ezzel a szöveggel, hogy nem felejt, meg hogy rossz a matek” – mondja Bódi Megyer, miközben valahol egy másik autó hátsó ülésén Ungvári Miklóst sem hagyják nyugodni a történtek.