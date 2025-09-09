Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mi történt? Szívhez szóló üzenetet küldött Horváth Tamás, de nem a feleségének

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 17:30
szeretetkutya
Úgy tűnik, hogy Horváth Tamás szíve többszörösen foglalt.

Horváth Tamás jelenleg a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjeként készül arra, hogy újabb oldalairól is megismerhesse őt a közönség. Az biztos, hogy ő is a TV2 sikerműsorának nagy esélyesei között van, hiszen annyira tehetséges és sokoldalú, hogy simán megnyerheti az egészet – de persze az még odébb van.

293A3460
Horváth Tamás

Horváth Tamás 2017-ben házasodott össze szerelmével, Péterfi Andreával, akivel nagyon boldogok együtt. Látszik rajtuk, hogy nagyon közel állnak egymáshoz, igazi egység az övék – de úgy tűnik, hogy most talán lett egy kis "rés a pajzson", ugyanis az énekes szívhez szóló üzenetet küldött a közösségi oldalán, de nem a feleségének.

Szívem minden szeretetével…❤️😍

– írta Horváth Tamás egy közös fotó kíséretében.

És hogy kinek is küldte a fenti üzenetet, illetve kivel látható Horváth Tamás a közös képen? Nem mással, mint a 7 éves, gyönyörű, cuki kutyusával, Gokuval, akit jól látható módon rajongva imád.

Horváth Tamás a felvételen háttal mosolyogva fekszik a földön, a hasán pedig ott fekszik boldogan Goku, vagyis igazán idilli lett a kép:

 

