Freddie elárulta, ezt tuti másképp csinálja majd az idei Sztárban Sztárban

A Sztárban Sztár All Stars idei évada elképesztő nevekkel és izgalmakkal tér vissza a képernyőre, ahol többek között Freddie énekesként versenybe száll pályatársaival.

Sztárban Sztár All Stars: Fehérvári Gábor Alfréd idén egy valamit másképp szeretne csinálni, mint anno (Fotó: Szabolcs László)

Freddie ezúttal másképp szeretné, mint eddig

Mint ismeretes, az énekes a Tv2 zenés show-műsorának hatodik évadát nyerte meg, ami saját bevallása szerint nem csak addigi élete legnagyobb szakmai utazása volt, de emberileg is rengeteget fejlődhetett. Nem volt kérdés tehát számára, hogy újra belevág ebbe a kalandba, ezúttal azonban van, amit másképp szeretne csinálni.

Megígértem magamnak, és Nektek is, hogy jobban fogom élvezni ezt az évadot mint azt ‘18-ban tettem. Természetesen ehhez kellenek olyan minőségi produkciók, melyek a zsűri és a Ti elismerésetek egyaránt kivívják.

- kezdte Freddie, akinek elsődleges célja az, hogy jobb legyen saját magánál, vagyis jobb, mint 2018-ban volt.

Ettől függetlenül azt érzem, hogy a legnagyobb fejlődési lehetőségem az adott pillanat megélésében leledzik, mert a felfogásom, hozzáállásom semmit nem változott, a lehető legjobban szeretném színpadra tenni az adott heti feladatot. Ezúttal ezen felül, viszont szeretném megélni a színpadon töltött perceket, másképp mint eddig. Azt hiszem ez az ami hiányzott ‘18-ban és ez az, amit idén, rögtön másképp csináltam már az első forgatási napon!

Sztárban Sztár All Stars: Freddie családja is szintet lép

Freddie családja számára a szeptember különleges időszakot tartogat: kisfia, Ármin is óvodás lesz, csatlakozva nővéréhez, Lénához.

Ez óriási változás, mert négy év után először tapasztaljuk meg, milyen az, amikor szabad délelőttünk van

- mesélte nemrég interjújában. A Sztárban Sztár All Stras új évadában egyébként a korábbi versenyzők mellett a legelső adásban egy vendégszereplő világsztár is érkezik majd a stúdióba, amiről nemrég Fischer Gábor, a Tv2 programigazgatója mesélt a sajtótájékoztatón. A világsztár kilétét egyelőre nem fedték fel a nagyközönség előtt, azt azonban tudni lehet róla, hogy gyerekkorában járt már a Balatonnál mielőtt a magyar nézők megismerhették, egyik legismertebb szerepe egy olyan karakter, akinek a neve megegyezik egy híres német zeneszerző vezetéknevével.