Micsoda boldogság! Eljegyezték a TV2 sztárját

Örömhírt jelentett be a minap Holdampf Linda.
A stylistot a közönség korábban az Ébredj velünk! című reggeli műsorban láthatta műsorvezetőként debütálni. Az akkor még a Life TV-n futó műsort rengetegen nézték, Linda pedig olyan profi műsorvezetőkkel dolgozhatott együtt, mint amilyen Ábel Anita vagy Bereczki Zoltán. Holdampf Linda egyébként többek közt Ördög Nóra stylistjaként is tevékenykedik, a műsorvezető pedig mindig nagyon elégedett Linda ruhaválasztásaival.
A minap Linda egy reggeli műsor vendége volt, ahol többek közt azt is elárulta, nemrégiben megkérték a kezét. A stylist korábban már elvált, így jelenleg az öröme bizonyára nem ismer határokat.
