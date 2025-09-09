Micsoda boldogság! Eljegyezték a TV2 sztárját

Örömhírt jelentett be a minap Holdampf Linda.

Eljegyezték Holdampf Lindát / Fotó: Szabolcs László

A stylistot a közönség korábban az Ébredj velünk! című reggeli műsorban láthatta műsorvezetőként debütálni. Az akkor még a Life TV-n futó műsort rengetegen nézték, Linda pedig olyan profi műsorvezetőkkel dolgozhatott együtt, mint amilyen Ábel Anita vagy Bereczki Zoltán. Holdampf Linda egyébként többek közt Ördög Nóra stylistjaként is tevékenykedik, a műsorvezető pedig mindig nagyon elégedett Linda ruhaválasztásaival.