Szaloncukor, Disney-hercegnő, szexi díva: íme Ördög Nóra legjobb szettjei a Dancing with the Starsból – galéria

Végéhez közeledik a Dancing with the Stars negyedik évada: szombat este kiderül, ki szerzi meg az áhított kupát. Marics Peti és Stana Alexandra, Krausz Gábor és Mikes Anna, illetve T. Danny és Lissák Laura csap össze. A verseny során az induló tíz pár hétről hétre egyre jobb produkciót varázsolt a színpadra, a pazar látványvilághoz pedig hozzájárultak a színes, sokat mutató jelmezek is. De most nem róluk lesz szó, hanem a dívaként tündöklő zsűritagról, Ördög Nóriról!

Ördög Nóri minden adásban lélegzetelállítóan gyönyörű volt Fotó: Máté Krisztián

„Ördög Nóri nekem örök múzsám"

Holdampf Linda negyedik éve a műsor stylist-ja Demeter Richárddal karöltve. Linda még a párosokat leleplező sajtóeseményen mesélt a munkájáról Gelencsér Timinek:

„Egy egész kreatív csapat segít kitalálni a ruhákat, nagyon izgalmas folyamat. Nem kényszerítünk senkit, hogy olyat viseljen, amiben nem érzi magát komfortosan. Az első évadban még az volt bennünk, hogy leöntsünk mindenkit flitterrel és csillogással. De ahogy változtunk mi is és a világ, úgy a ruhák is letisztultabb lettek − fogalmazott Linda, majd elárulta, ki a kedvenc „alanya".

„Ott van Ördög Nóri a zsűriben, aki nekem örök múzsám, nagyon szeretek vele együtt dolgozni

– fogalmazott a stylist, akinek választásaival Nóri férje, Nánási Pál mindig nagyon elégedett volt.

Kibontásra váró szaloncukor

Egy alkalommal például Pali szaloncukornak titulálta feleségét, s alig várta, hogy otthon kibonthassa…

Szexi díva, csillogó masni

Néhány hete a műsor tematikája az „Egyéjszakás kaland” volt, Nóri ezúttal csábító femme fatale-ként tündökölt fekete szerelésében. Fotóművész férje ezúttal is pajkosan jellemezte a zsűritagot:

− Az én sokéjszakás kalandom – fogalmazott az közösségi oldalán.

Egy másik estén a máskor műsorvezetői szerepben tündöklő zsűritag csillogós, masnit idéző estélyibe bújt, megvillantva hosszú lábait:

Rami is versenybe szállhat

