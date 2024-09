Ördög Nóra elárulta, megtarthatja-e a műsorokban látott mesés ruháit

Ördög Nóra mindig kifogástalan külsővel mutatkozik a képernyőn, legtöbbször csillogó estélyiben láthatjuk. A Borsnak most elárulta, mi lesz ezeknek a ruhakölteményeknek a sorsa.

Az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján Ördög Nóra jól ötvözte az elegáns, mégis lezser stílust (Fotó: TV2)

Ördög Nóra: „Csak porosodna a szekrényben”

Ördög Nóra Ázsia Expressz-beli ruhái változatosak: az elegáns szettjei mellett kissé „civilebb” viseletek is feltűnnek, persze azok sem hétköznapiak. A showműsorokban pedig egyenesen tündököl a csillogó-villogó estélyikben. De mi lesz ezeknek a ruciknak a sorsa? Erre válaszolt most a műsorvezető a Borsnak.

– Többségében ezek kellékek, és visszakerülnek a szalonokba – árulta el a műsorvezető. – Volt azért már rá példa, hogy egy-egy ruha hozzám került, de ez a divattervezőknek köszönhető, akik úgy döntöttek, hogy nekem ajándékozzák ezeket a ruhákat. Egyébként ha egy élő show-ban viseltem már egy adott ruhakölteményt, akkor elég kevés olyan szituáció van, ahol legközelebb meg lehet jelenni ugyanabban. Annyiféle helyzet van, ahol újat kell mutatni, hogy lehet, hogy csak porosodna a szekrényben és sajnálnám, hogy ott áll ez a sok gyönyörű öltözék, és nem tudnám kihasználni – fejtegette a családanya, majd hozzátette, azért akad jó néhány szerelés, amit a forgatás után hazavihetett, és használt is azóta.

Nóri az Ázsia Expressz-ben viselt ruhái közül jónéhányat megtarthat, és később újra felvesz (Fotó: TV2)

– Például az Ázsia Expresszben viselt ruhák közül, a hétköznapibb stílusúakból előfordul, hogy jó néhány hozzám kerül, aztán ezeket egy kicsit különlegesebb alkalommal a magánéletemben újra fel tudom venni.

De olyankor is lelkiismeretesen megvárom, hogy adásba kerüljön a ruha, és csak utána kezdem el hordani a privát életemben is

– fedte fel a titkot nevetve Ördög Nóra, akit hamarosan többek között a Megasztár és a Dancing with the Stars-ban is láthatunk. Hozzátette, a műsorokban viselt dresszeit jellemzően nem ő választja ki, stylistja, Holdampf Linda tudására bízza magát, és mindig elégedett a végeredménnyel.