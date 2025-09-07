Trap kapitány vallomása: „Ez azért más, mert lehet ez az utolsó szerelem az életemben...”

Molnár Tibor, azaz Trap kapitány életében új fejezet kezdődött. Az elmúlt időszakban tudatosan lassított a tempón, nem hajszolja túl magát a fellépésekkel, inkább a magánéletre és az inspirációra helyezi a hangsúlyt. A váltás mögött pedig egyértelműen a szerelem áll: A Sztárban Sztár Leszek! egykori versenyzője, Bányai Noémi mellett találta meg azt a harmóniát, amely nemcsak a mindennapokat, hanem a zenei munkáit is gyökeresen megváltoztatta.
"Szándékosan visszavettem a munkában a tempót. Már tavaly is ezt szerettem volna, de idén sikerült ezt jobban összehoznom. Olyan felkéréseket vállalok el csak, amihez tényleg van kedvem" – vallotta be. Nem is tervezett új dalt írni, de a kapcsolat kigurította belőle a sorokat:
Számomra új érzéseket hozott ki, nem gondoltam, hogy 35 évesen még így meg lehet lepni. És, hogy könnyű legyen ezt feldolgozni, kiírtam magamból egy dalban
– árulta el őszintén. A Nu-metalos kitérő után újra popzenét írt Rozamaring címen; nem kényszerből, hanem tiszta ihletből.
Trap kapitány őszintén beszélt a korábbi kapcsolatairól is, amelyek között voltak jobbak és rosszabbak, de egyik sem váltott ki belőle olyan mély érzelmeket, mint Noémi:
"Ezt mondogatom Noéminak is mindig, hogy ő miatta van, vagy mert már öreg vagyok és bölcsebb" – jegyezte meg majd hozzátette:
Bízom benne, hogy ez azért más, mert ez az utolsó szerelem az életemben
A kapcsolat a munkájára is hatással van: "Az is bennem volt, hogy megcsömörlöttem, de Noémi visszahozta a kreatív ötleteimet. Beszéltük is a fiúkkal, hogy teszünk róla, hogy tele legyünk koncertekkel" – szögezte le Trap Kapitány. És nem csak a színpadon, hanem a hétköznapokban is újjászületett. A balatoni nyaralás során például egy átalakított présházban laktak, ami annyira elvarázsolta őt, hogy el tudná képzelni ott az egész életét.
A közös élmények sokszínűek: jártak múzeumban, strandoltak, színezőt vettek, rajzoltak, és Noémi még egy különleges ajándékot is kapott – egy "labubut". Ezek az apró, játékos pillanatok kamaszos érzéseket idéznek, mégis komoly jövőkép kíséri őket. „Komolyabbra vettük a jövőtervet, hogy akár a családalapítás vagy ház hamarabb összejöhessen" – mondta Trap kapitány.
És nem csak zenében gondolkodik Trap kapitány: a Tha Shudras-hoz köthető közös projekt is várható, amellyel tovább építik saját legendáriumukat. Úgy tűnik az életében most minden a szerelem és az alkotás körül forog – és talán valóban megtalálta azt az utolsó nagy érzést, amit keresett.
