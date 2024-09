Beteg a szíve, de nem jár orvosi ellenőrzésre a TV2 sztárja: „Ezt az évadot azért még csak túlélem”

Azóta csak és kizárólag loopstationnel vállalok beatboxot, mert ez egy olyan gép, ami beismétli azt, amit élőben felveszek rá. Hisz, mint utólag kiderült, a túlterheltség és a stressz mellett túlnyomórészt a beatboxszal járó erős mellűri nyomások és szívet érintő rekeszmozdulatok eredményezték a problémámat. Kellene folyamatos orvosi ellenőrzésre járni, de nem járok, mert úgy éreztem, minden ok. Igaz pont most volt egy húzósabb időszakom, éreztem is, hogy még mindig nem vagyok jól, csak akkor, ha tényleg sokat pihenek. De azért szerintem ezt az évadot csak túlélem!