Hoppá: Nem akárkinél járt Tóth Gabi - Fotók

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence különleges élményről számolt be: Ördöngösfüzesen jártak Hideg Anna néninél, aki a népdaléneklés és a mesemondás kiemelkedő alakja. Az idős asszony életútja és munkássága pótolhatatlan értéket jelent a magyar kultúra számára – történetei, dalai és tudása generációk örökségét hordozzák.
A találkozás során közösen időztek a kertben, ahol a hatalmas paradicsomok szedése közben hosszasan beszélgettek. A művésznő posztjában kiemelte: felemelő érzés volt megtapasztalni Anna néni emberségét, derűjét és szeretetét, ami minden mozdulatából sugárzik.
Szívünkben hálával őrizzük ezt a találkozást, és nagyon várjuk, hogy újra láthassuk őt
– írta Tóth Gabi, aki külön is idézte a népdalénekes egyik bölcs gondolatát:
A népdal addig él, amíg éneklik.
A közös fotó mosolya és a szavak üzenete egyaránt arról tanúskodik, hogy a hagyomány továbbadása nem pusztán kötelesség, hanem közösséget teremtő, élő kapcsolat a múlt és a jelen között.
