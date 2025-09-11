Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá: Nem akárkinél járt Tóth Gabi - Fotók

megható
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 12:50
népdalTóth Gabibejegyzés
Megható bejegyzéssel jelentkezett az énekesnő.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence különleges élményről számolt be: Ördöngösfüzesen jártak Hideg Anna néninél, aki a népdaléneklés és a mesemondás kiemelkedő alakja. Az idős asszony életútja és munkássága pótolhatatlan értéket jelent a magyar kultúra számára – történetei, dalai és tudása generációk örökségét hordozzák.

Tóth Gabi
Tóth Gabi Fotó: Polyák Attila

A találkozás során közösen időztek a kertben, ahol a hatalmas paradicsomok szedése közben hosszasan beszélgettek. A művésznő posztjában kiemelte: felemelő érzés volt megtapasztalni Anna néni emberségét, derűjét és szeretetét, ami minden mozdulatából sugárzik.

Szívünkben hálával őrizzük ezt a találkozást, és nagyon várjuk, hogy újra láthassuk őt

– írta Tóth Gabi, aki külön is idézte a népdalénekes egyik bölcs gondolatát: 

A népdal addig él, amíg éneklik.

A közös fotó mosolya és a szavak üzenete egyaránt arról tanúskodik, hogy a hagyomány továbbadása nem pusztán kötelesség, hanem közösséget teremtő, élő kapcsolat a múlt és a jelen között.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu