Mi történt Tóth Gabi szerelmével? Rá sem lehet ismerni Papp Máté Bencére

Tóth Gabi 2023 nyara óta van együtt az ismert táncossal, Papp Máté Bencével, akivel a jelek szerint azóta is nagyon boldogok együtt. Még a Dancing with the Starsban is együtt szerepeltek, és ugyan nem sikerült megnyerniük a TV2 sikerműsorát, az biztos, hogy megmutatták a világnak, hogy ők tényleg nagyon jó párost alkotnak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Tóth Gabi és Papp Máté Bence rendszeresen járnak együtt fellépni, így talán magabiztosan kijelenthetjük, hogy szakmailag is harmonikus a kapcsolatuk. Ez nem meglepő, hiszen mindketten nagyon tehetségesek, csak másban – bár az énekesnő azért rendesen meglepte az országot, mikor kiderült a Dancing with the Starsban, hogy még táncolni is tud.

Nemrég új romantikázós fotót osztott meg Tóth Gabi és szerelme, de sokaknak feltűnt valami a képen: alig lehet ráismerni Papp Máté Bencére, főleg, ha utoljára a Dancing with the Starsban láttuk őt.

A klasszikus kis bajusz nagyon jól áll neki, Papp Máté Bence az utóbbi időben látványosan stílusosabb lett, mellette pedig egyenesen ragyog a szintén határozott stílussal rendelkező Tóth Gabi – vagyis lassan nem csupán a legboldogabb, hanem a legstílusosabb pár is ők lesznek.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi és Papp Máté Bence romantikázós posztját: