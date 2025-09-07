Pokoli balhé a stúdióban: biztonsági őrök vezették ki a Megasztár versenyzőjét az épületből!

A Megasztár idei évadának első válogatóján a Hazetomika merchben fellépő Gulya Levi nem a verseny megnyerése, hanem minden bizonnyal a rend felborítása és a zsűri provokálása miatt érkezett. Már a belépője sokkolta a stúdió közönségét: büszkén emelgette a produkció előtt a Megasztár csillagot, lévén, ami jár, az jár neki, miközben minden tekintet rá szegeződött. A fiatal előadó világossá tette, hogy nem a hagyományos szabályok szerint játszik, és a zsűrit sem fogja kímélni. Tóth Gabit nemes egyszerűséggel lebolondozta, Szépréthy Rolandot pedig egy bohóchoz hasonlította.

Tóth Gabi Megasztár zsűriként rendesen kapta az ívet a botrányhős versenyzőtől (Fotó: Bánkúti Sándor)

Eddigi legkomolyabb Megasztár balhé: Gulya Levi a házban

Gulya Levi nem kertelt, amikor a személyes szimpátiáiról beszélt: Curtissel és Marics Petivel szívesen bulizna, de Herceg Erikát és Tóth Gabit kifejezetten nem kedveli:

– Teszik a fejüket a semmire, egyik túl vékony, másik túl molett – jegyezte meg, majd Szépréthy Roliról is szókimondóan nyilatkozott: „Szerintem egy bohóc”.

Pár hónappal ezelőtt feldobott egy Rolexet a színpadra

A zenélés kapcsán megtudtuk, hogy ő már minden létező célt elért, csupán szórakozásból jött el: – A célom a zenéléssel az, hogy híres legyek, de igazából az vagyok, szóval nincs célom – szögezte le még a színpadra lépés előtt. A rapper egyébként nem először sokkolta a közönséget: korábban az Akváriumban egy KKevin illetve LL Junior koncerten a színpadra hajított egy Rolex órát, amiért egyből felhívták, és a lehetőséget kihasználva együtt rappelhetett példaképével, akit most is megemlített, mint egyetlen sztárt, akit tisztel itthon.

KKevin L.L. Juniorral énekelt anno, amikor Gulya Levi egy Rolexet vágott hozzájuk (Fotó: Mw Archív)

Vonagló lányok, nulla ütemérzék

A Megasztáros produkciója ismét minden várakozást felülmúlt: a két zebramintás bugyiban megjelenő táncoslány kíséretében Gulya Levi már az első pillanattól sokkolta a zsűrit. A feszült pillanatok akkor kezdtek eszkalálódni, amikor szókimondóan szólította meg a stúdióban tartózkodókat: „Szokeresz helyzeto!” Tóth Gabi megpróbálta tisztázni a helyzetet, és megkérdezte: „Hogy hívnak?” – mire Levi felcsattant: „Gulya Levi, mit nem értesz, süket vagy? Szerintem te bolond vagy” – közölte. Curtis végül közbelépett, rendet tett, és bocsánatkérésre utasította a rappert.