Pokoli balhé a stúdióban: biztonsági őrök vezették ki a Megasztár versenyzőjét az épületből!

A Megasztár idei évadának első válogatóján a Hazetomika merchben fellépő Gulya Levi nem a verseny megnyerése, hanem minden bizonnyal a rend felborítása és a zsűri provokálása miatt érkezett. Már a belépője sokkolta a stúdió közönségét: büszkén emelgette a produkció előtt a Megasztár csillagot, lévén, ami jár, az jár neki, miközben minden tekintet rá szegeződött. A fiatal előadó világossá tette, hogy nem a hagyományos szabályok szerint játszik, és a zsűrit sem fogja kímélni. Tóth Gabit nemes egyszerűséggel lebolondozta, Szépréthy Rolandot pedig egy bohóchoz hasonlította.
Gulya Levi nem kertelt, amikor a személyes szimpátiáiról beszélt: Curtissel és Marics Petivel szívesen bulizna, de Herceg Erikát és Tóth Gabit kifejezetten nem kedveli:
– Teszik a fejüket a semmire, egyik túl vékony, másik túl molett – jegyezte meg, majd Szépréthy Roliról is szókimondóan nyilatkozott: „Szerintem egy bohóc”.
A zenélés kapcsán megtudtuk, hogy ő már minden létező célt elért, csupán szórakozásból jött el: – A célom a zenéléssel az, hogy híres legyek, de igazából az vagyok, szóval nincs célom – szögezte le még a színpadra lépés előtt. A rapper egyébként nem először sokkolta a közönséget: korábban az Akváriumban egy KKevin illetve LL Junior koncerten a színpadra hajított egy Rolex órát, amiért egyből felhívták, és a lehetőséget kihasználva együtt rappelhetett példaképével, akit most is megemlített, mint egyetlen sztárt, akit tisztel itthon.
A Megasztáros produkciója ismét minden várakozást felülmúlt: a két zebramintás bugyiban megjelenő táncoslány kíséretében Gulya Levi már az első pillanattól sokkolta a zsűrit. A feszült pillanatok akkor kezdtek eszkalálódni, amikor szókimondóan szólította meg a stúdióban tartózkodókat: „Szokeresz helyzeto!” Tóth Gabi megpróbálta tisztázni a helyzetet, és megkérdezte: „Hogy hívnak?” – mire Levi felcsattant: „Gulya Levi, mit nem értesz, süket vagy? Szerintem te bolond vagy” – közölte. Curtis végül közbelépett, rendet tett, és bocsánatkérésre utasította a rappert.
Marics Peti ironikusan kommentálta a történteket: szerinte ennél még az MVM Dome takarítója is jobban lenyomta volna Levi produkcióját, ami egyébként T. Danny „Szívtipró” című dalának a sajátos feldolgozása volt.
Az este csúcspontja a botrányos versenyző teljes kontrollvesztése volt: félmeztelenre vetkőzött, széttört egy asztalt, és beindította a tűzriasztót. A biztonságiak azonnal eltávolították az épületből, miközben a többi énekes döbbenten figyelte az elképesztő jelenetet. Egy biztos: Gulya Levi a TV2 Megasztár történetének egyik legbotrányosabb és legemlékezetesebb pillanatát produkálta, és a siófoki rapper extravaganciája mindenkit sokkolt egy életre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.