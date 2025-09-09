Megtörte a csendet: Rubint Réka elárulta az igazságot a társkereső applikációról

Mint arról mi is beszámoltunk, Rubint Réka és Schobert Norbert nemrég ünnepelte 23. házassági évfordulóját. Ezek alapján az ember azt gondolná, minden a lehető legjobb közöttük, csakhogy Réka nemrég egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, le van/le volt töltve egy társkereső applikáció, a Tinder. Követői egyből értetlenkedni kezdtek. Egyesek attól féltek, baj van a paradicsomban, de akadt olyan is, aki szerint Réka csak kipróbálta a randi appot kíváncsiságból. A fitneszlady azonban most pontot tett a találgatások végére.

Letölthette a Tindert Rubint Réka? / Fotó: Szabolcs László

Mint kiderült a Tények Plusz riportjából, a Tindert nem ő töltötte le, hanem saját, edzésekről szóló, videótáras applikációjának fejlesztője, aki saját telefonjának képernyőfotóját küldte tovább Rékának annak kapcsán, hogy Réka saját appja az életmód rovaton belül a harmadik legnépszerűbb. Ennek megörülve pedig Réka gondolkodás nélkül fogta és lementette a fotót, majd megosztotta azt észre sem véve, hogy a társkereső app és annak letöltött felhőjele is szerepel a képen.

A Schobert-Rubint házasságban tehát továbbra is minden rendben, habár Réka kiemelte, ha nem így lenne, neki se lenne szüksége társkeresőkre, mert soha nem is volt:

Azért arra büszke vagyok, hogy nekem nem lenne szükségem a Tinderre, mert itt Szentendre végéig áll a sor jelentkezőkből

- közölte a háromgyermekes családanya, aki nemrég Balin igyekezett magába fordulni és rátalálni önmagára:

Eddig mindig minden fontosabb volt magamnál és ez ezek után is így lesz, hiszen ha jönnek a kisunokáim, akkor minden is róluk fog szólni, de most elérkezettnek láttam az időt, hogy én legyek egy kicsit előtérben.



