Schobert Norbi helyretette a szülőket: „Ha a gyerek rossz tanuló, az mindig a szülő felelőssége”

Schobert Norbi és Rubint Réka gyerekei egyre nagyobbak, de a kamaszkori lázadás a családjukban valahogy teljesen kimaradt. Norbika és Zalán is nagyon céltudatosak, jól tanulnak, sportolnak és mindemellett hasznosan töltik a szabadidejüket, hiszen még egy angliai nyelvtanuló táborba is elmentek. Úgy tűnik, a két fiú szinte megtestesíti a mintagyerek fogalmát, amiben a fitneszguru szerint nekik is jócskán benne van a kezük. Szerinte nem csak a jó példa, de a folyamatos segítség és ellenőrzés is nagyon fontos ahhoz, hogy jól teljesítsenek az iskolában, ugyanis ez a felelősség a szülőt terheli.

Rubint Réka és Schobert Norbi gyerekei kitűnő tanulók, ami részben a szüleiknek köszönhető (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbi és Réka odafigyelnek a gyerekeik tanulmányaira

Schobert Norbi fiaiban szinte nem találni hibát, ami a családapa szerint nagyban az ő érdemük is. Az iskolakezdés kapcsán elárulta, mi mindent tesznek szülőként azért, hogy a gyerekeik sikeresek legyenek.

Soha nem hagytuk, hogy ne tanuljanak, különösen Réka. Mindent kikérdez tőlük, ellenőrzi a házi feladatokat, ha valami nem ment és mi nem tudtunk segíteni, akkor jött hozzájuk magántanár. Nem engedtük, hogy rossz tanulók legyenek, szóba se jöhetett volna, mert nem akartuk, hogy az életüket ilyen hátránnyal kezdjék. Ha a gyerek rossz tanuló, az mindig a szülő felelőssége

– jelentette ki a Borsnak.

„Rá kell kényszeríteni a gyereket a tanulásra, erőszakkal, jutalommal, vagy mindkettővel, de nem szabad rájuk hagyni. Emellett pedig minden segítséget meg kell adni, legyen az közös tanulás, vagy magántanár. A tanulásba ölt pénz a legjobb befektetés, különösen ha gyerekeinkről van szó” – tette hozzá.

Még ifj. Schóbert Norbi barátnője sem ingathatja meg a fiatal srác céltudatosságát, ezzel Zalánnak is példát mutat (Fotó: Szabolcs László)

Ifj. Schóbert Norbi és Zalán még nyáron is tanulnak

A két fiú annyira komolyan veszi a céljait, hogy nemrég egy nyelvi táborba is elutaztak együtt, hiszen mindketten a nyelvvizsgára készülnek, annak ellenére, hogy Zalán még csak most fogja kezdeni a középiskolát.

Norbikának már megvan a középfokú angol nyelvvizsgája, és a felsőfokúra készül, míg Zalán most fogja letenni a középfokút, 14 évesen. Sokkal előrébb járnak, mint én az ő korukban, aminek nagyon örülök, bár nekem sem volt gondom a tanulással, és Réka is mindig kitűnő volt

– árulta még el büszkén Norbi.