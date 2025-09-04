Rajongók fogják a fejüket! Rubint Réka fent van a párkereső oldalon

Többen azt állítják, hogy Rubint Réka profilját látták a randi applikáción, ami felrobbantotta a közösségi médiát.
A találgatásokból nem volt hiány. Néhánya úgy vélik csupán kíváncsi volt és kipróbálta Rubint Réka az alkalmazást, mások úgy vélik gond lehet a házasságával Schobert Norbival, sokan pedig úgy gondolják, hogy az alkalmazás népszerűségének a megtekintése miatt töltötte le az Appot. Az viszont tény, Rubint Réka saját magát buktatta le egy képernyőfotó megosztásával - írja az origo.
A Redditen számtalan kommentelő osztotta meg véleményét, ki-ki a maga vérmérséklete szerint.
De hát ő már az őskor óta halálszerelmes Apcikába.
Én szerintem meg ezt valaki küldhette neki, hogy benne van a topban az alkalmazásuk.
Ja valos h tinderezett de ide meg az fb csopijukba nem rakta ki egyik pali se akinek feldobta az app. Gondolkozzatok pls.
