A tökéletes szerelem! Schobert Norbi 23 éve vette feleségül Rubint Rékát: lélegzetelállító ajándékkal lepte meg

Schobert Norbert és Rubint Réka az ország leghíresebb házaspárjaként sok-sok éve éli reflektorfényben az életét. A követőknek rendre megmutatják életük fontosabb eseményeit, így például az évfordulókról, születésnapokról mindig kerülnek ki fotók a közösségi oldalaikra.

Schobert Norbi nem ismer lehetetlent, ha felesége megajándékozásáról van szó (Fotó: Szabolcs László)

Réka és Norbi több mint két évtizede álompár

A fitneszguru köztudottan romantikus alkat, Réka sokszor megmutatja, hogy imádott férje ok nélkül is állandóan meglepi például egy nagy virágcsokorral, vagy bármi aprósággal, amiről tudja, hogy örömet okozna neki. Réka legfrissebb bejegyzésében 23. házassági évfordulójuk kapcsán elárulta, közös útjuk elején az ismeretlenbe indultak el, s hogy milyen hosszú út vár rájuk, még nem tudják, de abban nem kételkednek, hogy együtt fogják végigjárni.

Abban biztos vagyok, hogy amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne. Egy biztos! Rengeteget tanultunk egymástól és egymás mellett! Még élünk! És nekünk talán ez a legnagyobb ajándék , amit az élettől kaptunk! Boldog 23. házassági évfordulót Szerelmem!

Réka ilyenkor olyan képekkel is megörvendezteti a rajongókat, amik még papír alapúak, tehát tényleg igazi kincsnek számítanak, mert azok csak a kettejük fotóalbumában találhatók meg. Norbi válasza egyébként nem váratott magára sokat:

„Köszönöm Kicsi Életem! Az én posztom, válaszom, majd este kapod”

– írta sejtelmesen, ami alapján lehetett számítani rá, hogy valami nagy esemény van készülőben.

Schobert Norbert hozta a formáját

Norbi a romantikus férj szerepéből nem hogy egy hajszálnyit sem enged, mindinkább úgy tűnik, hogy alkalomról alkalomra megpróbálja felülmúlni önmagát, már ami az ajándékozást illeti és láthatóan ez sikerül is neki. Ezúttal ugyanis 23 szál fehér és lila orchideával és dallal készült.

Tolnay Klári és Páger Antal előadásában csendültek fel az érzései, történetesen az, hogy mennyire szereti Rékát, a Rácz Jenő éttermében elfogyasztott vacsora mellé pedig még egy fülbevaló is dukált, hiszen mint kiderült, Réka óvodás korába elhagyta a fülbevalóját és elment világgá. Norbi ezzel a gesztussal kérte meg hőn szeretett feleségét, hogy még 23 évig ne menjen világgá.