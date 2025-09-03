Hegyi Doktor őrület van! Az óriási érdeklődés miatt új helyszínre szervezik közönségtalálkozót – Részletek

Népszerű vendég zsűritaggal kezdődik a Sztárban Sztár All Stars új évada szeptember 7-én. Hans Sigl az előtte lévő napon közönségtalálkozón is részt vesz, a meghirdetett esemény azonban akkora érdeklődést váltott ki a rajongóknál, hogy új helyszínre kellett szervezni.
Ahogy az elsők között a Bors is megírta, az ország kedvence orvosa, A Hegyi Doktor – Újra rendel című sorozat sztárja, Hans Sigl vendég zsűritagként debütál a nagysikerű műsorban. Dr. Martin Gruber sokak kedvence hazánkban, olyannyira, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel szeptember 6-án új helyszínen, a MOM Sportban várják azokat, akik személyesen találkoznának a sztárvendéggel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Egy ország várta már, hogy újrainduljon az ikonikus zenés show műsor, a Sztárban Sztár All Stars. Az idei mezőnye annyira erősre sikerült, hogy a zsűri és a fellépők is tudják: ebben az évadban különösen nagy kihívás lesz helytállni, hiszen itt már mindenki fekete öves. A zsűritagok idén is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András lesznek, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.
A hazánkban is népszerű osztrák–német dráma sorozat 19 évadot is kapott, ami összesen 180 részt ölel fel, és egyértelmű népszerűséget hozott Hans Sigl-nek. Korábban voltak kisebb-nagyobb sorozat- és filmszerepei is, de tulajdonképpen nem színésznek készült: felnőttként, a húszas évei végén kóstolt bele ebbe a világba. Eredetileg tanár szeretett volna lenni, és német illetve angol nyelvet akart oktatni. Végül mégis a tévé világa felé fordult, eleinte rendezőként és íróként próbálgatta szárnyait. Humorának és éles eszének köszönhetően kabaréműsorokban is fellépett. A sztár korábban egy interjújában elárulta, hogy gyerekként egyszer járt a családjával a Balatonnál, és régóta tervezte meglátogatni Budapestet is. Egyébként egy magyar színésznővel is forgatott már: Gryllus Dorka is feltűnik a 18. évadban, a forgatási szünetekben pedig közös fotót is lőttek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.