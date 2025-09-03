Hegyi Doktor őrület van! Az óriási érdeklődés miatt új helyszínre szervezik közönségtalálkozót – Részletek

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A hegyi doktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:35
közönségtalálkozóSztárban sztár All Stars
Néhány nap múlva elindul a gigantikus show-műsor, amelynek sztárvendégét akkora érdeklődés övezi, hogy új helyszínre kellett szervezni a vele való közönségtalálkozót. A Sztárban Sztár All Stars-ba mindenki Hegyi Doktora, Hans Sigl is érkezik majd.

Népszerű vendég zsűritaggal kezdődik a Sztárban Sztár All Stars új évada szeptember 7-én. Hans Sigl az előtte lévő napon közönségtalálkozón is részt vesz, a meghirdetett esemény azonban akkora érdeklődést váltott ki a rajongóknál, hogy új helyszínre kellett szervezni. 

Sztárban Sztár All Stars: Új helyszínen lesz a közönségtalálkozó a Hegyi Doktorral (Fotó: archív)

Sztárban Sztár All Stars: A Hegyi Doktor Magyarországra érkezik

Ahogy az elsők között a Bors is megírta, az ország kedvence orvosa, A Hegyi Doktor – Újra rendel című sorozat sztárja, Hans Sigl vendég zsűritagként debütál a nagysikerű műsorban. Dr. Martin Gruber sokak kedvence hazánkban, olyannyira, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel szeptember 6-án új helyszínen, a MOM Sportban várják azokat, akik személyesen találkoznának a sztárvendéggel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Egy ország várta már, hogy újrainduljon az ikonikus zenés show műsor, a Sztárban Sztár All Stars. Az idei mezőnye annyira erősre sikerült, hogy a zsűri és a fellépők is tudják: ebben az évadban különösen nagy kihívás lesz helytállni, hiszen itt már mindenki fekete öves. A zsűritagok idén is Liptai Claudia, Lékai-Kiss RamónaHajós András és Stohl András lesznek, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.

Hans Sigl régóta vágyott Magyarországra 

A hazánkban is népszerű osztrák–német dráma sorozat 19 évadot is kapott, ami összesen 180 részt ölel fel, és egyértelmű népszerűséget hozott Hans Sigl-nek. Korábban voltak kisebb-nagyobb sorozat- és filmszerepei is, de tulajdonképpen nem színésznek készült: felnőttként, a húszas évei végén kóstolt bele ebbe a világba. Eredetileg tanár szeretett volna lenni, és német illetve angol nyelvet akart oktatni. Végül mégis a tévé világa felé fordult, eleinte rendezőként és íróként próbálgatta szárnyait. Humorának és éles eszének köszönhetően kabaréműsorokban is fellépett. A sztár korábban egy interjújában elárulta, hogy gyerekként egyszer járt a családjával a Balatonnál, és régóta tervezte meglátogatni Budapestet is. Egyébként egy magyar színésznővel is forgatott már: Gryllus Dorka is feltűnik a 18. évadban, a forgatási szünetekben pedig közös fotót is lőttek.

 

