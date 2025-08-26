Hans Sigl Magyarországra jön! Ezeket muszáj tudnod A hegyi doktor – Újra rendel sztárjáról, mielőtt megérkezik

Ahogy az elsők között a Bors is megírta, hatalmas meglepetés várható a Sztárban Sztár All Starsban! Az ország kedvence orvosa, A Hegyi Doktor – Újra rendel című sorozat sztárja, Hans Sigl vendégzsűritagként debütál a nagysikerű műsorban. Dr. Martin Gruber sokak kedvence hazánkban, és a színész most Magyarországra látogat, a Bors pedig összeszedett róla öt érdekességet, amit valószínűleg nem tudtál róla.

Hans Sigl Magyarországra látogat, a Sztárban Sztár All Stars évadában lesz vendégzsűri (Fotó: archív)

Hans Sigl, az örök romantikus

Sármos, jó kiállású és humoros: sok nő álma az osztrák színész, ám a szíve már foglalt: 17 éve házas. 2008-ban Ausztriában kötötte össze az életét Susanne Sigllel, akinek nem ismeretlen a képernyő, a színpad és a csillogás világa. Énekesnőként és dalszerzőként is szép sikereket ért el, de a kamera mögött még jobban érzi magát: fotográfus és reklámfilm-producer végzettsége is van. A szóbeszéd szerint Susanne még férjnél volt, mikor Hans elcsábította őt. Akárhogy is, azóta a tenyerén hordozza és minden héten meglepi őt egy csokor virággal vagy más aprósággal, egy korábbi nyilatkozatában pedig arról beszélt, hogy soha fel sem merül benne a hűtlenség gondolata.

A legtöbb nyilvános eseményről Hans Sigl felesége sem hiányozhat (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP)

Felnőttként lett színész

A hazánkban is népszerű osztrák–német dráma sorozat 19 évadot is kapott, ami összesen 180 részt ölel fel, és egyértelmű népszerűséget hozott Hans Sigl-nek. Korábban voltak kisebb-nagyobb sorozat- és filmszerepei is, de tulajdonképpen nem színésznek készült: felnőttként, a húszas évei végén kóstolt bele ebbe a világba. Eredetileg tanár szeretett volna lenni, és német illetve angol nyelvet akart oktatni. Végül mégis a tévé világa felé fordult, de eleinte mint rendező és író próbálgatta szárnyait. Humorának és éles eszének köszönhetően pedig kabaréműsorokban is fellépett.

Lelkes környezetvédő

Hírnevét a jó ügyért is felhasználja, lelkes szószólója a környezetvédelemnek. Otthonában is nagy hangsúlyt fektet a bolygó védelmére: esővízgyűjtő-rendszere van, napelemeket szereltetett fel, kertjét vegyszermentesen ápolja, és elektromos autóval közlekedik.

A népszerű színész környezettudatosan éli a mindennapjait (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A golfozás tölti fel

Hans Sigl sokat dolgozik, az orvosi szövegek megtanulása és a karakterébe való átszellemülés nem kis feladat. Azonban sok időt szán a testi- és lelki egészségére is. Számára a legjobb gyógyír minderre pedig a golfozás…

A lelki egészségem szerencsére teljesen sértetlen. Egy átlagos forgatási nap végén magam mögött hagyom a munka világát. A golf segít ebben. Szinte egy kicsit már megőrültem ettől az egésztől, de a második nekifutás után minden stressz megszűnt a sportnak köszönhetően. A golfozás olyan, mint a színészet: minél többet akarsz belőle, annál nehezebb lesz. És minél több mindent engedsz el, annál könnyebb lesz

– mondta korábban egy interjúban, és úgy tudni, a editálás és a keleti filozófiák is közel állnak hozzá.