Férfiként csábította el a Sztárban Sztár zsűrijét Péterffy Lili.

Szőrmekabátban, rövid hajjal és szakállal lépett a Sztárban Sztár színpadára Péterffy Lili. A zenész Tarkan bőrébe bújt a ma esti műsorban, és romantikus puszikkal próbálta elcsábítani a zsűritagokat.
Lili a mai adásban Tarkan híres Sımarık című dalát adta elő, de nemcsak az előadás közben dobálta a zsűrinek a puszikat, hanem még utána is próbálta őket elcsábítani. Natalia Oreirót még nyelvtudásával is próbálta lenyűgözni, majd megvillantotta szív alakú mellszőrzetét.
Bár Till Attilának kifejezetten tetszett a produkció, és megjegyezte, mennyire szereti, amikor előadónők bújnak férfi zenészek bőrébe, Stohl András kijelentette, hogy simán mehetne a Megasztárba társműsorvezetőnek, ugyanis meglepően hasonlít Szépréthy Rolira. Az előadás az összes zsűritagot lenyűgözte, és Liptai Claudia bevallotta: nem is látja Lilit, csupán egy férfit lát maga előtt.
Az énekesnő Kozma Orsival párbajozott ebben az adásban. 3-2 arányban a zsűri is Lili mellett tette le a voksát, és a közönség is hasonlóképp döntött, így ő már garantáltan továbbjutott a következő adásba.
