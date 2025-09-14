Férfiként csábította el a Sztárban Sztár zsűrijét Péterffy Lili.

Szőrmekabátban, rövid hajjal és szakállal lépett a Sztárban Sztár színpadára Péterffy Lili. A zenész Tarkan bőrébe bújt a ma esti műsorban, és romantikus puszikkal próbálta elcsábítani a zsűritagokat.

Tarkan helyett inkább Szépréthy Rolit bőrébe bújt a Sztárban Sztár versenyzője?

Lili a mai adásban Tarkan híres Sımarık című dalát adta elő, de nemcsak az előadás közben dobálta a zsűrinek a puszikat, hanem még utána is próbálta őket elcsábítani. Natalia Oreirót még nyelvtudásával is próbálta lenyűgözni, majd megvillantotta szív alakú mellszőrzetét.