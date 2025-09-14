Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Lehull a lepel: Stohl András a randipartnerét is magával vitte a Sztárban Sztár műsorába

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 20:20
Sztárban sztár All StarsNagy Ő
A magyar színművész elszólta magát. Stohl András leleplezte: ma nem csak zsűriként van jelen, de épp randevúzik is.

Stohl András nemcsak a nézőket, de még Till Attilát is meglepte kinézetével a Sztárban Sztár ma esti adásában. Azonban miután dicséretet kapott a műsorvezetőtől, fény derült arra mit, rejteget a zsűritag.

Stohl András a randipartnerének adott betekintést az életébe, ezért kísérte el a titokzatos hölgy a Sztárban Sztár All Stars forgatására
Stohl András randipartnere bújt meg a Sztárban Sztár All Stars nézői közt

András, nagyon jól nézel ki... olyan vagy mint, akik szoktak hajózni

- mondta Tilla, de Liptai Claudia sem hagyta szó nélkül a színész külsejét, és Hans Sigl-höz hasonlította.

Elindult a Nagy Ő... sőt, elhoztam randevúzni egy hölgyet, itt van velünk a stúdióban

- árulta el kisvártatva András.

Bár a nézők még nem tudják pontosan, ki lehet a kivételes hölgy, akit a magyar színművész választott, azonban a színész elárulta: úgy gondolta, fontos, hogy randipartnere belelásson a világába.

Elkezdted keresni?

- kérdezte Tillától a zsűritag, amire a műsorvezető egyből kiszúrt egy integető, idős hölgyet a nézők soraiban.

Bár végül az első tipp nem nyert, aligahem hamarosan mindent megtudunk, amint adásba kerül a Nagy Ő új évada.

 

