Natalia Oreiro Pintér Tenyának: "Később megadom a számomat!"

Nem akármilyen jelenetek játszódtak le a Sztárban Sztár All Stars második adásában: Pintér Tibor ugyanis (Rag'n'Bone Man bőrébe bújva majdnem elcsábította a zsűribe ötödik tagként, vendégként érkező Natalia Oreirót!

Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars második adásának sztárvendége megtalálta a közös hangot Pintér Tenyával

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Star élő adásában: Megadom a számomat!

Natalia Oreiro láthatóan teljesen el volt bűvölve Pintér Tenya produkciójától. Zeneileg is megdicsérte, sőt, kissé el is kezdett vele kacérkodni. "Nem tudom, de a végén úgy gondoltam, hogy rám nézett, és nekem énekelte ezt a dalt. Minthogyha egy kapcsolódás lett volna köztünk" – jelentette ki az egykori Vad Angyal, Tenya pedig megerősítette: valóban volt, amikor kifejezetten neki énekelt.

Úgy éreztem, hogy volt köztünk egy kapcsolat, szóval később odaadom a számomat!

– tette hozzá a világsztár nevetve, és bár megjegyezték neki, hogy nem is tudja, hogy néz ki Tenya (hiszen alaposan el volt maszkírozva), ő kijelentette: pontosan tudja, hiszen elvégezte a házi feladatát.