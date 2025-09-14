Natalia Oreiro Pintér Tenyának: "Később megadom a számomat!"

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 21:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 14. 22:10
Natalia OreiroPintér Tibor
Ilyet sem látunk minden nap! Natalia Oreiro és Pintér Tibor közt alakul valami? Nagyon úgy tűnt a Sztárban Sztár műsorából!

Nem akármilyen jelenetek játszódtak le a Sztárban Sztár All Stars második adásában: Pintér Tibor ugyanis (Rag'n'Bone Man bőrébe bújva majdnem elcsábította a zsűribe ötödik tagként, vendégként érkező Natalia Oreirót!

Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars második adásának sztárvendége
Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars második adásának sztárvendége megtalálta a közös hangot Pintér Tenyával  

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Star élő adásában: Megadom a számomat!

Natalia Oreiro láthatóan teljesen el volt bűvölve Pintér Tenya produkciójától. Zeneileg is megdicsérte, sőt, kissé el is kezdett vele kacérkodni. "Nem tudom, de a végén úgy gondoltam, hogy rám nézett, és nekem énekelte ezt a dalt. Minthogyha egy kapcsolódás lett volna köztünk" – jelentette ki az egykori Vad Angyal, Tenya pedig megerősítette: valóban volt, amikor kifejezetten neki énekelt. 

Úgy éreztem, hogy volt köztünk egy kapcsolat, szóval később odaadom a számomat!

– tette hozzá a világsztár nevetve, és bár megjegyezték neki, hogy nem is tudja, hogy néz ki Tenya (hiszen alaposan el volt maszkírozva), ő kijelentette: pontosan tudja, hiszen elvégezte a házi feladatát.

 

 

