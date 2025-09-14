Sztárban Sztár: apja ellen küzdött a színpadon Vastag Csaba

Igencsak különleges helyzet alakult ki a Sztárban Sztár 11. évadának, a Sztárban Sztár All Stars 2025 második versenynapján: az első versenyzőpáros ugyanis MÁZS, azaz Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba lett. Kisfilmjükben mindketten elárulták: amolyan apa-fiú kapcsolat van köztük, hiszen MÁZS fiatal évei során, pályája elején nagyban támogatta Csabát, aki amolyan pótszülőként tekint az énekes-színészre.

MÁZS Kovács Katiként szántotta fel a színpadot. Natalia Oreiro szerint egyébként egy számmal kisebb melltartót is vehetett volna, de amúgy nagyszerű volt. Vastag Csaba Charlie-ként énekelt, és bizony leesett a zsűri álla: el is kezdtek viccelődni a produkció után, hogy talán playback volt a fellépés. A zsűri és a közönség döntése értelmében végül Vastag Csaba nyerte a párbajt, mindez pedig kellemetlen élményeket idézhetett fel MÁZS-ban, aki az előző Sztárban Sztár-versenye során az első megmérettetés után esett ki. Most Hajós Andrásnak köszönhetően a reményzónába került.