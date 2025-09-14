Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Sztárban Sztár: apja ellen küzdött a színpadon Vastag Csaba

Sztárban sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:52
vastag csabaMÁZS
Igen faramuci helyzet állt elő. Mondhatni: egy apa-fiú páros küzdött meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán.

Igencsak különleges helyzet alakult ki a Sztárban Sztár 11. évadának, a Sztárban Sztár All Stars 2025 második versenynapján: az első versenyzőpáros ugyanis MÁZS, azaz Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba lett. Kisfilmjükben mindketten elárulták: amolyan apa-fiú kapcsolat van köztük, hiszen MÁZS fiatal évei során, pályája elején nagyban támogatta Csabát, aki amolyan pótszülőként tekint az énekes-színészre.

Vastag Csaba Charie-ként lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára
Vastag Csaba Charie-ként lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára

Vastag Csaba Playbackelt a Sztárban Sztár All Stars színpadán?

MÁZS Kovács Katiként szántotta fel a színpadot. Natalia Oreiro szerint egyébként egy számmal kisebb melltartót is vehetett volna, de amúgy nagyszerű volt. Vastag Csaba Charlie-ként énekelt, és bizony leesett a zsűri álla: el is kezdtek viccelődni a produkció után, hogy talán playback volt a fellépés. A zsűri és a közönség döntése értelmében végül Vastag Csaba nyerte a párbajt, mindez pedig kellemetlen élményeket idézhetett fel MÁZS-ban, aki az előző Sztárban Sztár-versenye során az első megmérettetés után esett ki. Most Hajós Andrásnak köszönhetően a reményzónába került.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
