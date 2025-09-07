Hogy ért el máris ennyi mindent? Húsz éves lett Schobert Norbert Jr. – Mutatjuk, hogy ünnepelt

Schobert Norbert Jr. kora alapján most már hivatalosan is a huszonévesek táborát erősíti. Szeptember 7-én ugyanis betöltötte a huszadik életévét is, ami már önmagában véve elképesztő szám, főleg annak alapján, mennyi mindent tudhat maga mögött.

Schobert Norbert Jr. akaratereje és kitartása mindenki számára jó példa (Fotó: Szabolcs László)

Sikert sikerre halmoz

Rubint Réka és Schobert Norbert idősebbik fiára méltán lehet büszke a család, hiszen kitartása, alázata és akaratereje mindenki számára példaértékű lehet. Norbi idejekorán felismerte, hogy ha sportos szülei nyomdokaiba szeretne lépni, akkor azért sokat kell tennie, ez azonban nem okozott neki problémát. Folyamatosan edzett és ennek meg is lett az eredménye, egyre izmosabb, egyre fittebb külsővel hódít. Édesapja legfrissebb Instagram bejegyzésében egy látványos előtte-utána fotóval is szemléltette, hogy öt év alatt honnan hova jutott, az eredmény pedig önmagáért beszél.

Norbi a Farm VIP harmadik évadában ország világ előtt is bizonyította, hogy a kitartása jóval meghaladja saját korosztályát, így ezt a szériát meg is nyerte. Mindemellett Schobert Norbert Jr. Megasztárban is próbálkozott bontogatni a szárnyait a tavaly évadban, s bár a középdöntőig eljutott, az élő show-ban már nem tudta tovább kamatoztatni énektudását. A fiatal tehetségnek egyébként nem szegte kedvét a kiesés, azóta is többször osztott meg olyan felvételeket a család, amelyeken Norbi vagy Lara énekelnek. Kár is lenne tagadni, a Schobert család tényleg nem csak a sportban jeleskedik.

Norbit édesapja és édesanyja is felköszöntötte közösségi oldalán, a család láthatóan fantasztikus, bensőséges estét töltött együtt.

Azt, hogy mikor repült el az elmúlt 20 év nem tudom, de azt igen, hogy egy csodálatos Férfivá cseperedtél! Élj az álmaidnak és soha ne engedd, hogy bárki is befolyásoljon az utadon! Nagyon szeretünk és nagyon büszkék vagyunk Rád!Isten éltessen Kicsi Kincsem

– írja Réka.

Schobert Norbert Jr. barátnőjével már két éve alkot egy párt

A sportoló júniusban már a második évfordulóját ünnepelte párjával, Petrával, akivel rendkívül harmonikus kapcsolatban élnek. Bár érettségi után Norbi egy amerikai egyetemen szeretne továbbtanulni, úgy véli, hogy a kapcsolatuk kibírná a próbatételt, mivel kellőképpen stabil lábakon áll.