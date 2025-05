Sallai Nóra talán gyógyulni sem akar: egy sorstársa üzent neki

Sallai Nóra, a „Jóban Rosszban” című sorozat egykori színésznője 2024. szeptember 27-én szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémedin, amikor az ötéves kisfiával, Bendével tartott hazafelé egy családi látogatásról. Az ütközés következtében a kisfiú életét vesztette, míg Sallai Nóra súlyos sérülésekkel került kórházba, hosszú ideig életveszélyes állapotban volt, mesterséges kómában tartották és több műtéten is átesett. A balesetet okozó jármű egy nagy sebességgel haladó BMW volt, amelynek a felelősségét most szakértők állapították meg, egyértelműen az ő közlekedési magatartása vezetett a balesethez. A dráma óta nyolc hónap telt el, de valószínűleg még mindig mély gyászban van a színésznő. Sallai Nóra állapota azóta ugyan javult, de az üresség érzése minden gondolatát és mozdulatát meghatározza, ami nagyban nehezítheti azt, hogy fizikailag felépüljön. Erről egy sorstársa, egy gyermekét elvesztő édesanya beszélt lapunknak.

Sallai Nóra balesete mindent megváltoztatott Fotó: PeterZsolnai

Sallai Nóra kisfia nem élte túl

Egy édesanya életében nem történhet nagyobb tragédia annál, minthogy elveszíti a gyermekét. Egy ilyen trauma egész életen át a depresszió fogságában tartja a szülőt, bármit csinálhat. Az idő ugyan segít, de nem a feldolgozásban... abban, hogy vissza tudjon térni a társadalomba és elvégezze a feladatait. Az igazi, szívből jövő boldogságot soha többé nem éli át - ezeket a szavakat egy olyan anyuka mondta lapunk munkatársának, aki öt évvel ezelőtt szintén közlekedési balesetben vesztette el a gyermekét. A két nő sorsában annyi hasonlóság van még, hogy az első rendőrségi vizsgálatok szerint ők is felelősek voltak, de végül - mint most kiderült Sallai Nóra ügye kapcsán is - kiderült, hogy nem hibáztak. Anna középkorú nő, egy kisfiú és egy kislány édesanyja volt 2020-ban, amikor az autójukba belecsapódott egy másik jármű. Csak az egyik gyermek volt a kocsiban, gyermekülésben, mégis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Az édesanya túlélte...

Sallai Nóra balesetének a helyszíne Fotó: Mediaworks archív

Anna szerint most senki sem tud segíteni Sallai Nórának, hiába a jószándék. Az mit sem számít.

Senki sem számít. Semmi sem számít. Talán egyedül a család és a régi barátok azok, akikhez az embernek kedve és türelme van egy ilyen esemény után

– kezdte a megszólalását az édesanya, aki azért nem szeretné felfedni magát, mert nem akarja, hogy a nagyközönség beazonosíthassa őt.