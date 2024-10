Hosszú sorokban várakoznak a véradók: összefogott az ország Sallai Nóra életéért

Hétfőn az egész országot megrázta a hír, hogy a Jóban Rosszban Mónika nővére, Sallai Nóra balesetet szenvedett Alsónémediben a hétvégén, ahol ő is és 5 éves kisfia is életveszélyes állapotba kerültek. A színészvilág is megrendült és miután Csonka András nyilvánosságra hozta a hírt, egy emberként álltak be mögé, hogy mindenkit az irányított véradásra buzdítsanak, amit Nóra számára szerveztek. A véradók kedden a Duna Plázában, szerdán pedig a Westendben jelentkezhettek segíteni. Utóbbi helyszínen a Bors is jelen volt.

Hosszú sorban várakoznak az irányított véradásra, hogy segíthessenek Sallai Nóra színésznőn (Fotó: Olvasói fotó)

A Westend véradó központjánál hosszú sor kígyózott, és szinte egytől egyig a színésznő miatt érkeztek. Érezhető volt a feszült hangulat, és sokan a balesetet elemezték maguk között vagy a színésznő állapotát latolgatták. A helyszínen jelen voltak a Jóban Rosszban szereplői is néhányan, akik láthatóan megrendültek a történtek miatt, de Nórára való tekintettel nem kívántak nyilatkozni a témában.

Sallai Nóra élete álomból vált rémálommá

A színésznő boldog házasságban él és 5 éves kisfiukat nevelik, aki sajnos a színésznővel együtt az autóban volt a baleset pillanatában, így jelenleg ő is élet és halál között lebeg. Sallai Nóra férje kétszer is oltár elé vezette a színésznőt és a kapcsolatuk első látásra meseszerűnek tűnt, ám ez tragédia most valóságos horrorrá változtatta az életüket. Egyelőre nem tudni részleteket az édesanya és kisfia állapotáról, de aki teheti segít és mindenkit erre biztat a környezetében, ezt a véradáson megjelentek száma is jól mutatja.