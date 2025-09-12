Robbie Williams lázban vannak a rajongók, izzik az MVM Dome - Fotók

Szerdán érkezett meg magánrepülőjén Budapestre Robbie Williams. A világsztár imádja a fővárost, így valószínűleg nem bánta, hogy jut egy kis szabadidő, mielőtt minden energiáját beleadva beizzítja a hangulatot az MVM Domeban. Már gyűlnek az emberek a koncertre, helyszíni kollégáink szerint érezhető, hogy a tömeg teljes izgalomban várja a produkciót.

Robbie Williams telt házas koncertet ad. / Fotó: Csudai Sándor

18 órakor nyitotta meg a kapuit az MVM Dome a rajongók előtt, az előzenekar a The Lottery Winners nevű brit indie pop banda, utána pedig következik az este sztárja, Robbie Williams a Live 2025 nevű turnéjával. A hírek szerint a sztár nemcsak ikonikus slágereit, hanem új dalait is előadja, és a tömeg csillogó tekintetű várakozását látva garantált a siker.

Robbie Williams minden korosztályt megmozgatott / Fotó: Csudai Sándor

Robbie Williams óriási sikere

Robbie Williams koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, de még így sem tudta megdönteni a 2006-os rekordot, amikor több mint 1,6 millió jegyet adott el egyetlen nap alatt az akkori világkörüli turnéjára. Az azonban a közönséget látva elmondható, hogy a világsztár a mai napig minden korosztályt képes megmozgatni!

Robbie Williams három évtizede fő alakja a popzenének. A világ a Take That tagjaként ismerte meg 1990-ben. Az együttessel 25 millió lemezt adtak el, majd 1995-ben úgy döntött,szólókarrierbe kezd. Azóta sikert sikerre halmoz: tizennyolcszoros BRIT-díjas, többszörös Grammy-díj-jelölt, és számos toplistás sláger, köztük a Rock DJ vagy a Feel fűződik a nevéhez.