Exkluzív fotók: Robbie Williams máris megérkezett Magyarországra

Robbie Williams, a világhírű brit énekes, dalszerző és producer megérkezett Magyarországra. Ugyan majd csak pénteken ad koncertet, de a rajongók már most lázasan készülnek a várva várt fellépésére. A Bors exkluzív fotóin tisztán látszik, milyen remek formában és jókedvűen érkezett a magyar fővárosba az egykori Take That-tag.
Robbie Williams neve immár több mint három évtizede összeforrt a popzene történetével. Karrierjét a Take That tagjaként kezdte 1990-ben: a csapattal 25 millió lemezt adtak el, majd 1995-ben szólókarrierbe kezdett. Azóta a világ egyik legsikeresebb előadójává vált: tizennyolcszoros BRIT-díjas, többszörös Grammy-díj-jelölt, és számos toplistás sláger, köztük az Angels, a Rock DJ vagy épp a Feel fűződik a nevéhez.
A magyar közönséghez mindig is különleges kapcsolat fűzte. Nem először jár Budapesten, és korábbi látogatásai során többször kifejezte, mennyire szeret nálunk koncertezni. Emlékezetes pillanat volt, amikor gyermekeivel karöltve a Four Seasons Gresham-palota egyik luxuslakosztályának erkélyéről nézte végig az augusztus 20-ai tűzijátékot.
De nem csak fellépései utalnak arra, mennyire kedveli Magyarországot. A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjében is feltűnik egy budapesti részlet: a 2000-es években, az egyik koncertje előtt épp egy medencében lazít a magyar fővárosban. Alighanem egyértelmű: az énekes számára Budapest nem csupán egy állomás, hanem egy hely, ahol valóban otthon érzi magát.
A mostani budapesti fellépés iránt hatalmas az érdeklődés, a rajongók hetekkel ezelőtt elkezdték felvásárolni a jegyeket. A koncert nemcsak zenei élményt ígér, hanem egyfajta ünnepet is: az énekes hatalmas energiájáról, közvetlenségéről, és arról híres, hogy képes mindenkit megszólítani. Jegyek még mindig kaphatók, 44 és 55 ezer forint közötti áron.
Williams az elmúlt években sok mindenen ment keresztül: dokumentumfilmjében őszintén beszélt pályafutása csúcspontjairól és hullámvölgyeiről, a hírnév árnyoldalairól és a személyes küzdelmeiről. Mindezek ellenére ma is a világ egyik legkeresettebb előadója, akinek koncertjeire tömegek kíváncsiak. A pénteki koncert, ami az MVM Dome-ban kerül megrendezésre, nem csak egy újabb állomás lesz az európai turnéján, hanem egy újabb fejezet is a magyar rajongókkal való kapcsolatában. Biztosra vehető, hogy Robbie Williams ismét lenyűgözi a közönségét, miközben ő maga is élvezi majd a magyar vendégszeretetet.
