Exkluzív fotók: Robbie Williams máris megérkezett Magyarországra

Robbie Williams, a világhírű brit énekes, dalszerző és producer megérkezett Magyarországra. Ugyan majd csak pénteken ad koncertet, de a rajongók már most lázasan készülnek a várva várt fellépésére. A Bors exkluzív fotóin tisztán látszik, milyen remek formában és jókedvűen érkezett a magyar fővárosba az egykori Take That-tag.

Robbie Williams megérkezett Magyarországra! Fotó: Bors

Robbie Williams bő 3 évtizedes töretlen karriert tudhat maga mögött

Robbie Williams neve immár több mint három évtizede összeforrt a popzene történetével. Karrierjét a Take That tagjaként kezdte 1990-ben: a csapattal 25 millió lemezt adtak el, majd 1995-ben szólókarrierbe kezdett. Azóta a világ egyik legsikeresebb előadójává vált: tizennyolcszoros BRIT-díjas, többszörös Grammy-díj-jelölt, és számos toplistás sláger, köztük az Angels, a Rock DJ vagy épp a Feel fűződik a nevéhez.

Egy közös fotó bármikor belefér a sztárnak Fotó: Bors

Nemcsak Magyarország imádja, hanem Ő is minket

A magyar közönséghez mindig is különleges kapcsolat fűzte. Nem először jár Budapesten, és korábbi látogatásai során többször kifejezte, mennyire szeret nálunk koncertezni. Emlékezetes pillanat volt, amikor gyermekeivel karöltve a Four Seasons Gresham-palota egyik luxuslakosztályának erkélyéről nézte végig az augusztus 20-ai tűzijátékot.

De nem csak fellépései utalnak arra, mennyire kedveli Magyarországot. A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjében is feltűnik egy budapesti részlet: a 2000-es években, az egyik koncertje előtt épp egy medencében lazít a magyar fővárosban. Alighanem egyértelmű: az énekes számára Budapest nem csupán egy állomás, hanem egy hely, ahol valóban otthon érzi magát.

Robbie Williams nem először jár nálunk: kifejezetten szereti Magyarországot Fotó: Bors

Robbie Williams 2025-ös koncertje hatalmas buli lesz!

A mostani budapesti fellépés iránt hatalmas az érdeklődés, a rajongók hetekkel ezelőtt elkezdték felvásárolni a jegyeket. A koncert nemcsak zenei élményt ígér, hanem egyfajta ünnepet is: az énekes hatalmas energiájáról, közvetlenségéről, és arról híres, hogy képes mindenkit megszólítani. Jegyek még mindig kaphatók, 44 és 55 ezer forint közötti áron.

Már szerdán megérkezett, pénteken pedig garantáltan hatalmas bulit csap Robbie Williams az MVM Dome-ban Fotó: Bors

Williams az elmúlt években sok mindenen ment keresztül: dokumentumfilmjében őszintén beszélt pályafutása csúcspontjairól és hullámvölgyeiről, a hírnév árnyoldalairól és a személyes küzdelmeiről. Mindezek ellenére ma is a világ egyik legkeresettebb előadója, akinek koncertjeire tömegek kíváncsiak. A pénteki koncert, ami az MVM Dome-ban kerül megrendezésre, nem csak egy újabb állomás lesz az európai turnéján, hanem egy újabb fejezet is a magyar rajongókkal való kapcsolatában. Biztosra vehető, hogy Robbie Williams ismét lenyűgözi a közönségét, miközben ő maga is élvezi majd a magyar vendégszeretetet.