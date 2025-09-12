Pucérkodás, skorbut, családi tragédiák, és tömött arénák… Robbie Williams ma este meghódítja Budapestet

Ma este Robbie Williams az MVM Dome színpadára lép, hogy elhozza a Live 2025 turnéját a magyar rajongóknak. A brit énekes, aki több mint 85 millió lemezt adott el világszerte, nemcsak a régi slágereivel készül, hanem olyan dalokkal is, amelyeket a saját élete ihletett – köztük a nagy sikerű életrajzi filmje, a Better Man hangulatát idéző számokkal.

Robbie Williams budapesti koncertjét már hónapok óta epedve várják a rajongók (Fotó: PA)

Robbie Williams MVM Dome-os koncertjére óriási buli ígér

Ahogy azt a napokban a Bors elsők között megírta, a popsztár már meg is érkezett Budapestre, turnéja krakkói állomásáról magángéppel érkezett a fővárosba, amit elmondása szerint örökre a szívébe zárt, miután néhány éve családjával a Four Seasons Gresham-palota egyik luxuslakosztályának erkélyéről nézte végig az augusztus 20-ai tűzijátékot. De Netflixes dokumentumfilmjében is feltűnik a magyar főváros: a 2000-es években, az egyik budapesti koncertje előtt épp egy medencében lazít. Egyébként nem áll messze a pucérkodás Robbie Williamstől, néhány éve új könyvét reklámozta anyaszült meztelenül, s az is meg lett örökítve, hogy Ádám-kosztümben élvezi a természet közelségét egy erdőben…

Ma esti koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, de még így sem tudta überelni a 2006-os rekordot, amikor több mint 1,6 millió jegyet adott el egyetlen nap alatt az akkori világkörüli turnéjára.

Szerdán érkezett meg Robbie Williams Budapestre (Fotó: Bors)

Betegség és családi tragédia

A színpadon állócsillagként tündököl, de milyen ember is Robbie Williams a reflektorfény mögött? Az utóbbi időben sokat beszélt az egészségéről: kiderült, hogy egy szigorú diéta és étvágycsökkentő gyógyszerek miatt skorbutot kapott – azt a betegséget, amelyet leginkább tengerészekhez és kalózokhoz kötünk. A Take That egykori frontembere a saját bevallása szerint is sokkolódott a diagnózistól, de mostanra újra figyel a vitaminokra és az egészségesebb életmódra. Emellett mentális egészségéről is többször őszintén nyilatkozott: visszatérő depressziós időszakai és a szorongás még mindig kihívást jelentenek számára, ráadásul édesanyja betegsége, demenciája is megviseli, a nő ugyanis már alig ismeri meg őt…