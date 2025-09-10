Polgár Tünde legutóbbi tokiói kiruccanása során egy olyan helyszínt választott, amelynek neve szorosan összefonódik Quentin Tarantino kultikus filmjével. A Gonpachi Nishi-Azabu étterem különleges atmoszférája és hangulata a filmrajongók számára ismerős lehet.
Az ikonikus étteremben készült fotóján Tünde mosolyogva, egy koktélt tartva pózol, miközben a háttérben pezseg az élet. Nem véletlen a filmes utalás: a helyszín egyike volt azoknak, amelyek a Kill Bill legendás jeleneteihez szolgáltak inspirációként.
A bejegyzésében Tünde humorosan megjegyezte, hogy ugyan nincs sárga-fekete overálja, mégis átjárja a hely szelleme, Uma Thurman és Tarantino árnyékát idézve. Követőit pedig játékos kérdéssel szólította meg: vajon ki emlékszik, melyik film véres kaszabolása kötődik ehhez az étteremhez?
A hozzászólások közt hamar megjelent a helyes válasz: a Kill Bill. A rajongók lelkesen reagáltak, szívecskékkel és rajongó kommentekkel árasztották el az oldalt, jelezve, hogy a filmes utalás azonnal célba talált.
Tokió vibráló kulturális életének és ikonikus helyszíneinek felfedezése nemcsak a turisták számára jelent különleges élményt, hanem azoknak is, akik szeretik a mozi világát a valóságban megélni. Polgár Tünde posztja egyszerre hozta közel a japán főváros egyedi hangulatát és a hollywoodi filmtörténelem felejthetetlen pillanatait.
A fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni!
