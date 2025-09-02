Uma Thurman exférje kitálalt a válásukról: Ethan Hawke úgy érzi, megalázták

Ethan Hawke egy friss interjúban őszintén vallott Uma Thurman-től való válásáról és arról, hogy milyen megalázó volt számára az az időszak.
Ethan Hawke a GQ Hype magazinnak adott interjújában rendkívül őszintén beszélt az Uma Thurman-nal való házasságának felbomlásáról. A színész szerint a válás körüli médiafelhajtás kifejezetten megalázó volt számára:
Szinte már megalázó, még akkor is, ha pozitív dolgokat mondanak róla.
Uma Thurman és Ethan Hawke a Gattaca című film 1997-es forgatásán ismerkedtek meg és szinte azonnal egymásba szerettek és mint fogalmazott, a színészi munka során kialakuló 'képzeletbeli intimitás' egyszerre izgalmas, veszélyes és megtévesztő élmény:
Olyan, mint egy eufória. Veszélyes és izgalmas.
Uma Thurman exférje azt is hozzátette a forgatásokon kialakult szerelmekről, hogy:
Olyan lehet, mint a nyári táborban való szerelem. Semmi köze a való élet mindennapjaihoz. Ez a veszélye.
Ethan Hawke szerint sok színész esik bele ebbe a csapdába. Összekeverik a szerepet a valós érzelmekkel, majd amikor a kamerák kialszanak, ráébrednek, hogy a kapcsolatuk nem tudja tartani a való élet tempóját.
Uma Thurman és Ethan Hawke 1998-ban házasodtak össze és két gyermekük született: Maya (27) és Levon (23). A házasság 2005-ben ért véget, Uma Thurman azonban már egy évvel korábban nyújtotta be a válókeresetet. A pár szakítása akkoriban nagy médiafigyelmet kapott, amit Ethan Hawke nehezen viselt, különösen mivel karrierje épp akkoriban ívelt felfelé. A különválásuk után ráadásul sok találgatás látott napvilágot arról, hogy a színész viszonyt folytatott a gyermekeik dadájával, Ryan Shawhughes-szel. Erre pedig ráerősített a tény, hogy a színész később feleségül is vette őt, és azóta két lányuk is született. A válás és a pletykák súlya pedig mély depresszióba taszította Ethan Hawke-ot:
Az életem egyik legsikeresebb időszakát éltem szakmailag, mégis belül teljesen üres voltam.
A fájdalom pedig még inkább felerősödött a nyilvánosság előtt zajló botrány miatt, amit a színész roppant megalázónak élt meg.
