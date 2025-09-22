Negyedik alkalommal is koncertet ad a Pamkutya! 60 ezer ember tombolhat rájuk az MVM Dome-ban?

A 2010–es évek egyik legfelkapottabb magyar videósai, a Pamkutya már negyedik alkalommal lépnek fel az MVM Dome színpadján. Bár voltak a közelmúltban arra utaló jelek, hogy valakinek ez sikerülhet, mivel többen tripláztak és dupláztak is, de mégse sikerült ez eddig senkinek sem.

Pamkutya MVM Dome: Sokan várták, hogy a Pamkutya élőben koncertezzen, de senki sem gondolta volna, hogy négyszer is fellépnek az MVM Dome-ban (Fotó: Facebook / Pamkutya)

Többen az első koncert jegy árusításánál felháborodtak a magas árakon és a jegyüzérek által horrorisztikus összegekért hirdetett jegyeken, ennek ellenére mégis sikerült a Pamkutyának háromszor megtölteni az MVM Dome-ot. A testvérpár koncertbejelentő videójában elmondta, hogy tizenötezer ember fér be az arénába, tehát mostanra már negyvenötezer érdeklődő tekintheti meg élőben a koncertet.

Soha nem volt tervben a Pamkutya koncert

Osbáth Norbert és Osbáth Márk, azaz Béla és Pista többször is elmondta, hogy nem fognak koncertet adni, mivel nem gondolják, hogy nagy lenne az érdeklődés, ám valami most megváltozott. A rajongók a közösségi médián több videóban is követelték a párostól, hogy legyen koncert, mivel sokan elmennének rá. Ezeknek a videóknak a hatására úgy döntöttek, hogy megpróbálkoznak egy ilyen projekttel, de így is túlszárnyalta az elképzeléseket a három teltházas koncert.

Instagramon köszönte meg a csapat az érdeklődést és a támogatást, amit a rajongóktól kapnak.

Mi jön a tripla után? Hát KVADRUPLÁZUNK az MVM DOMEBAN!

– így közölték a hírt, hogy negyedjére is koncerteznek Magyarország legnagyobb zárt arénájában. A Pamkutya csapat elárulta azt is, hogy kell nekik egy pihenőnap, mivel nem lehetne energiával bírni sorozatban négy nap koncertezést, főleg, hogy nekik ez lesz az első élő fellépésük.

A Youtube-on már több, mint másfél millió feliratkozóval rendelkező csatorna alapító tagjait meglepte az első koncertre elkapkodott jegyek mennyisége és az óriási érdeklődés. Voltak, akik több, mint négy órát álltak a sorban és nem jutottak jegyhez, de a második és harmadik alkalommal is nagy volt a várólista. A rajongók bíznak benne, hogy negyedjére már könnyebben szerezhetnek jegyet a koncertre.