Negyedik alkalommal is koncertet ad a Pamkutya! 60 ezer ember tombolhat rájuk az MVM Dome-ban?

A 2010–es évek egyik legfelkapottabb magyar videósai, a Pamkutya már negyedik alkalommal lépnek fel az MVM Dome színpadján. Bár voltak a közelmúltban arra utaló jelek, hogy valakinek ez sikerülhet, mivel többen tripláztak és dupláztak is, de mégse sikerült ez eddig senkinek sem.
Többen az első koncert jegy árusításánál felháborodtak a magas árakon és a jegyüzérek által horrorisztikus összegekért hirdetett jegyeken, ennek ellenére mégis sikerült a Pamkutyának háromszor megtölteni az MVM Dome-ot. A testvérpár koncertbejelentő videójában elmondta, hogy tizenötezer ember fér be az arénába, tehát mostanra már negyvenötezer érdeklődő tekintheti meg élőben a koncertet.
Osbáth Norbert és Osbáth Márk, azaz Béla és Pista többször is elmondta, hogy nem fognak koncertet adni, mivel nem gondolják, hogy nagy lenne az érdeklődés, ám valami most megváltozott. A rajongók a közösségi médián több videóban is követelték a párostól, hogy legyen koncert, mivel sokan elmennének rá. Ezeknek a videóknak a hatására úgy döntöttek, hogy megpróbálkoznak egy ilyen projekttel, de így is túlszárnyalta az elképzeléseket a három teltházas koncert.
Instagramon köszönte meg a csapat az érdeklődést és a támogatást, amit a rajongóktól kapnak.
Mi jön a tripla után? Hát KVADRUPLÁZUNK az MVM DOMEBAN!
– így közölték a hírt, hogy negyedjére is koncerteznek Magyarország legnagyobb zárt arénájában. A Pamkutya csapat elárulta azt is, hogy kell nekik egy pihenőnap, mivel nem lehetne energiával bírni sorozatban négy nap koncertezést, főleg, hogy nekik ez lesz az első élő fellépésük.
A Youtube-on már több, mint másfél millió feliratkozóval rendelkező csatorna alapító tagjait meglepte az első koncertre elkapkodott jegyek mennyisége és az óriási érdeklődés. Voltak, akik több, mint négy órát álltak a sorban és nem jutottak jegyhez, de a második és harmadik alkalommal is nagy volt a várólista. A rajongók bíznak benne, hogy negyedjére már könnyebben szerezhetnek jegyet a koncertre.
