Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pamkutya koncert az MVM Dome-ban: órákig tart a sor a jegyekért

PamKutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 15:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 17. 15:26
YoutubeMVM Domejegy
Történelmi pillanatra készül a YouTube-közösség. A Pamkutya koncert jegyértékesítése ma indul.

Nyár eleje óta futótűzként terjed az interneten az az ötlet, hogy a szinkronparódiáikról elhíresült Pamkutya nevű YouTube-os duó koncertet adjon Magyarország egyik népszerű helyszínén. A rajongók álma valóra vált, ugyanis szeptember 10-én a vloggerek egy YouTube-videóban bejelentették, hogy március 13-án koncertet adnak az MVM Dome-ban. 

A Pamkutya koncert az MVM Dome-ban lesz 2026. március 13-án
A Pamkutya koncert az MVM Dome-ban lesz 2026. március 13-án Fotó: Facebook / Pamkutya

A jegyelővételre szerdán, azaz március 17-én került sor, és a sorban állás jelenleg is tart. A népszerűségen azonban még a Pamkutya is meglepődhetett, mivel egyes vásárolni kívánóknak a rendszer több mint három órás sorban állási időt jelez. A jegyekhez megközelítőleg 12 és 20 ezer forint közötti áron lehet hivatalos forrásból hozzájutni – írja a Mandiner.

Elindul a Pamkutya jegyvásárlás – ezek az árak

A jegyvásárlás ma, szeptember 17-én 14:00-kor indul a Funcode rendszerében. A helyek gyorsan fogynak, ezért nem érdemes sokáig várni:

  • Állóhely és közeli szektorok: 19.900 forint
  • Távolabbi ülőhelyek: 11.900 forint

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu