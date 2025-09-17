Pamkutya koncert az MVM Dome-ban: órákig tart a sor a jegyekért

Nyár eleje óta futótűzként terjed az interneten az az ötlet, hogy a szinkronparódiáikról elhíresült Pamkutya nevű YouTube-os duó koncertet adjon Magyarország egyik népszerű helyszínén. A rajongók álma valóra vált, ugyanis szeptember 10-én a vloggerek egy YouTube-videóban bejelentették, hogy március 13-án koncertet adnak az MVM Dome-ban.

A Pamkutya koncert az MVM Dome-ban lesz 2026. március 13-án Fotó: Facebook / Pamkutya

A jegyelővételre szerdán, azaz március 17-én került sor, és a sorban állás jelenleg is tart. A népszerűségen azonban még a Pamkutya is meglepődhetett, mivel egyes vásárolni kívánóknak a rendszer több mint három órás sorban állási időt jelez. A jegyekhez megközelítőleg 12 és 20 ezer forint közötti áron lehet hivatalos forrásból hozzájutni – írja a Mandiner.

Elindul a Pamkutya jegyvásárlás – ezek az árak

A jegyvásárlás ma, szeptember 17-én 14:00-kor indul a Funcode rendszerében. A helyek gyorsan fogynak, ezért nem érdemes sokáig várni: