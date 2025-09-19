Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A kutyás videóktól a telt házas koncertig – A Pamkutya páros története

PamKutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 10:30
MVM Domekoncert
A 2010-es években különféle paródiákkal robbantak be a köztudatba a srácok és szerdán már hivatalos lett, hogy kétszer is fellépnek az MVM Dome-ban. A Pamkutya csatorna történetét viszont kevesen ismerik.

A most már több, mint másfél millió feliratkozóval rendelkező Pamkutya csatorna két tagja, akiket a sikeres paródiák alatt csak Bélának és Pistának ismertünk, most első telt házas koncertjükkel léptek be ismét a köztudatba. Bár hiába nem készítettek zenéket az elmúlt időszakban, a rajtuk felnövő generáció, akik követték az akkori tartalmakat, már simán betöltötte legalább a huszadik évét és nem is meglepő az ekkora érdeklődés az MVM Dome-ban lévő koncertek iránt.

Pamkutya
Osbáth Norbert és Osbáth Márk, a Pamkutya testvérpárja, dupláznak Magyarország legnagyobb fedett koncert helyszínén (Fotó: Kuklis István)

A testvérpárnak, Osbáth Norbertnek és Osbáth Márknak, nem úgy indult az élete, hogy videós tartalmakat fognak gyártani az internetre, de valahogy mégis ebben tudták megtalálni önmagukat. 

Éppen nyári szünet volt és a kutyámmal gondoltam lehetne egy izgalmas sorozatot készíteni, de akkoriban nagyon kezdetleges volt a magyar YouTube és alig volt megtekintés a videókon

mesélte „Pista” és azt is elmondta, hogy fogalmuk sincs, honnan jött az ötlet, hogy paródiát kellene csinálniuk, de végül 14 évvel ezelőtt VV Béci – A legnagyobb című zenéjét figurázták ki és ezzel beindult a csatorna növekedése.

A nagy korkülönbség ellenére mindig jó volt a kapcsolat a Pamkutya csapat két tagja között

A fiatalabb fiú, Márk születése után szüleik elváltak, ennek ellenére a jó viszony azóta is megmaradt a családdal. Norbi pedig idősebb kora miatt már dolgozott, amikor öccse elkezdte a videózást.

Egy meglepő ötlet miatt halasztottam egy évet az építészeti főiskolán és bevonultam katonának, ami fél évig tartott, de az utolsó pár hónapot már élveztem is

– vallotta be egyik régebbi videójában „Béla” és hozzátette, hogy utána bár szenvedősen, de befejezte az építő mérnöki iskolát, de sosem dolgozott a szakmában.

Márk tehát már tizennégy évesen elkezdte gyártani a tartalmat a Pamkutya YouTube csatornára, később pedig Norbi is csatlakozott hozzá, mivel ő is meglátta a fantáziát az ötletben. Innentől pedig elindult az igazi fejlődés, amikor az aktuális zenék paródiáival kezdtek el foglalkozni és egy generáció meghatározó alakjai lettek. A mostani kora húszas éveiben lévő fiatalok pedig régóta várták a pillanatot, amikor élőben hallgathatják meg a saját zenéiket és a különböző híres számok kifigurázásait. 

Meglepte őket a nagy érdeklődés

A koncert bejelentő videóban elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy mennyien várják a fellépést.

Mi már többször elmondtuk, hogy nem szeretnénk Pamkutya koncertet, de a ti hatásotokra valami megváltozott és a sok videó miatt mindkettőnknek megjött a kedve a fellépéshez

 – számolt be az elmúlt időszakról a testvérpár, akik azt is elmesélték, hogy ez lesz nekik A koncert és nem terveznek még egyszer hasonlót.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu