A kutyás videóktól a telt házas koncertig – A Pamkutya páros története

A most már több, mint másfél millió feliratkozóval rendelkező Pamkutya csatorna két tagja, akiket a sikeres paródiák alatt csak Bélának és Pistának ismertünk, most első telt házas koncertjükkel léptek be ismét a köztudatba. Bár hiába nem készítettek zenéket az elmúlt időszakban, a rajtuk felnövő generáció, akik követték az akkori tartalmakat, már simán betöltötte legalább a huszadik évét és nem is meglepő az ekkora érdeklődés az MVM Dome-ban lévő koncertek iránt.
A testvérpárnak, Osbáth Norbertnek és Osbáth Márknak, nem úgy indult az élete, hogy videós tartalmakat fognak gyártani az internetre, de valahogy mégis ebben tudták megtalálni önmagukat.
Éppen nyári szünet volt és a kutyámmal gondoltam lehetne egy izgalmas sorozatot készíteni, de akkoriban nagyon kezdetleges volt a magyar YouTube és alig volt megtekintés a videókon
– mesélte „Pista” és azt is elmondta, hogy fogalmuk sincs, honnan jött az ötlet, hogy paródiát kellene csinálniuk, de végül 14 évvel ezelőtt VV Béci – A legnagyobb című zenéjét figurázták ki és ezzel beindult a csatorna növekedése.
A fiatalabb fiú, Márk születése után szüleik elváltak, ennek ellenére a jó viszony azóta is megmaradt a családdal. Norbi pedig idősebb kora miatt már dolgozott, amikor öccse elkezdte a videózást.
Egy meglepő ötlet miatt halasztottam egy évet az építészeti főiskolán és bevonultam katonának, ami fél évig tartott, de az utolsó pár hónapot már élveztem is
– vallotta be egyik régebbi videójában „Béla” és hozzátette, hogy utána bár szenvedősen, de befejezte az építő mérnöki iskolát, de sosem dolgozott a szakmában.
Márk tehát már tizennégy évesen elkezdte gyártani a tartalmat a Pamkutya YouTube csatornára, később pedig Norbi is csatlakozott hozzá, mivel ő is meglátta a fantáziát az ötletben. Innentől pedig elindult az igazi fejlődés, amikor az aktuális zenék paródiáival kezdtek el foglalkozni és egy generáció meghatározó alakjai lettek. A mostani kora húszas éveiben lévő fiatalok pedig régóta várták a pillanatot, amikor élőben hallgathatják meg a saját zenéiket és a különböző híres számok kifigurázásait.
A koncert bejelentő videóban elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy mennyien várják a fellépést.
Mi már többször elmondtuk, hogy nem szeretnénk Pamkutya koncertet, de a ti hatásotokra valami megváltozott és a sok videó miatt mindkettőnknek megjött a kedve a fellépéshez
– számolt be az elmúlt időszakról a testvérpár, akik azt is elmesélték, hogy ez lesz nekik A koncert és nem terveznek még egyszer hasonlót.
