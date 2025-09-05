„Szerelem volt első látásra” - exkluzív interjút adott a Borsnak Hans Sigl, a hegyi doktor

Tizenhét éve él boldog és kiegyensúlyozott házasságban feleségével Hans Sigl, a A hegyi doktor - Újra rendel című nagy sikerű sorozat sztárja, aki először tartózkodik Budapesten. Nem véletlenül! Az 56 éves színész lesz ugyanis a szeptember 7-én induló Sztárban Sztár All Stars vendégzsűritagja a vasárnapi nyitóadásban.

Hans Sigl Budapesten - A hegyi doktor exkluzív interjút adott a Borsnak (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Hans Sigl Instagramján is becsekkol majd Budapestről

A Borsnak ebből az alkalomból volt szerencséje találkozni vele, és ha már így alakult, készítettünk is vele egy exkluzív interjút. Színészetről, szerelemről, pszichológiáról, sőt, arról is, hogy szerinte hogyan lehet sikeresen, szeretetben működtetni egy mozaikcsaládot.

Hans Sigl 38 évesen kezdte el játszani a hegyi doktort, idén nyáron pedig már az 56. születésnapját ünnepli. Időközben nagypapa is lett, igaz, hatéves unokája nem vér szerinti rokon, ám Sigl egykor sajátjaként nevelte élettársa lányát, így ma is családként tekint rájuk. 2008 óta házas Susanne Sigllel, aki énekesnő, dalszerző, fotográfus és reklámfilm-producer, szóval hasonló közegben mozog, mint a férje, jóllehet, ő inkább a háttérben szeret maradni.

Hans Sigl felesége Suzanne is a filmes szakmában dolgozik, bár ő inkább a háttérben (Fotó: Hendrik Schmidt)

Hans Sigl: „Ez bizony szerelem volt első látásra!”

A hegyi doktor megformálója a Borsnak árulta el, rögtön tudta, Susanne számára az igazi. Még akkor is, ha az élet azért az elején görgetett eléjük akadályokat, az idő végül őket igazolta.

„A feleségemmel ez bizony szerelem volt első látásra. Ez lehet, hogy ritka manapság, de talán gyakrabban előfordulna, ha az emberek gyakrabban mozdulnának ki, gyakrabban látnák egymást. Mi 2004-ben találkoztunk, és még mindig boldogok vagyunk. A megismerkedésünk tulajdonképpen egy váratlan egybeesés volt”

- kezdte boldog mosollyal az arcán Hans Sigl, aki szó szerint a felhők felett érezte magát, amikor megismerte a nejét.

„Egy repülőgépen pillantottuk meg egymást először, igencsak romantikus a történet. Akkor épp Mexikóban forgattam egy filmet, és - micsoda véletlen - Susanne fia ugyanebben a produkcióban játszott. Egészen pontosan ő alakította a fiamat a filmben. Amikor felszálltam a gépre, meg is pillantottam ezt a kisfiút, és gondoltam, biztos ő az egyik kollégám. Oda is mentem hozzá, és kiderült, hogy jól éreztem, valóban együtt fogunk dolgozni. Ezt követően odafordult hozzám az édesanyja, hogy bemutatkozzon: »helló, Susanne vagyok - mondta«, én pedig így feleltem: helló, én pedig Hans. Így kezdődött”