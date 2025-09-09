„Nagyon boldog lennék, ha megint találkozhatnék vele” – Natalia Oreiro magyar hangja már készül a Vad angyal érkezésére

A rendszerváltás óta kevés olyan, ikonikus sorozatot tudnánk mondani, ami nagyobb hatással lett volna a honi tévétársadalomra mint a Vad angyal című argentin telenovella. A Mili és Ivo szövevényes szerelmi sztoriját nem kevesebb mint 270 epizódon keresztül végigkövető műsor az ezredforduló egyik, vagy talán legmeghatározóbb műsora volt, főszereplőjéért, Natalia Oreiroért pedig a fél világ, köztük Magyarország tévénézői is hisztérikusan rajongtak. A színésznőt a magyar közönség azóta sem feledte el, így a TV2 bejelentése, miszerint Oreiro is zsűrizni fog a Sztárban Sztár All Stars e hét vasárnapi epizódjában, teljesen lázba hozta az embereket, köztük az uruguayi sorozatsztár magyar hangját, Kiss Virágot is.
Szabályosan letarolta az internetet a hír, hogy az ezredforduló legnépszerűbb sorozatának sztárja, Natalia Oreiro ismét hazánkba érkezik. A Vad angyal főhősnője azonban nem először látogatja meg a magyar rajongóit, legutóbbi itt tartózkodása során nemcsak a fanokkal, hanem állandó magyar hangjával, Kiss Virággal is találkozott.
A magyar színésznő, aki a Vad angyal mellett olyan neves filmekben és szériákban is szinkronizált már mint a Sikoly, a Vissza a jövőbe, a Kés alatt, Lost – Eltűntek vagy épp a Modern család, a Bors kérésre felidézte a 25 évvel ezelőtti összejövetelt, amely mai napig igen kedves emlék a számára:
Elképesztően népszerű volt itthon ez a sorozat, ugyanis naponta 2-3 millió ember nézte. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy Natalia [Oreiro] Magyarországra jön, és rendeznek neki egy állófogadást. Én ott találkoztam vele először. Nagyon aranyos volt, örült, hogy végre megismerhette a szinkronhangját. A nyakamba borult, megölelgettük egymást és váltottunk is néhány szót. Egy évvel később pedig egy koncertjére is ellátogattam, a miénk igazából ez egy azóta tartó, távolsági barátság.
− emlékezett vissza 25 évvel ezelőtti első találkozójukra a színésznő, aki elárulta, a sorozat 2000-es berobbanása óta is mindennapos, hogy a hangja alapján akár az utcán vagy a pénztáraknál felismerik a sorozat rajongói.
Bár a barátságukat nem tudták úgy ápolni az elmúlt két és fél évtizedben, ahogy azt szerették volna, a munkakapcsolat azóta is szüntelen, hiszen Virág a Vad angyal után is számos sorozatban és filmben kölcsönözte karakteres orgánumát az uruguayi színésznőnek. Ám, ha már az élet úgy hozta, hogy Natalia Oreiro ismét hazánkba látogat, Mili magyar hangja szeretné, ha megint megtörténne az a találka, ami ilyen régóta várat magára:
Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ismét Magyarországra érkezik, és nagyon boldog lennék, ha megint találkozhatnék vele. Noha néhány évvel ezelőtt lett volna lehetőségem rá, de akkor sajnos mégsem jött ez össze. Őszintén szólva anno nem is gondoltam volna, hogy 25 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy ez a találkozó ismét megvalósulhasson.
− zárta a beszélgetést Joshi Bharat jegyese.
Az egykori Vad angyalt vasárnap este, a 18:55-kor kezdődő Sztárban Sztár All Stars következő adásában láthatja a közönség, Natalia Oreiro a műsor állandó ítészei mellett foglalhat majd helyet a zsűriasztalnál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.