„Nagyon boldog lennék, ha megint találkozhatnék vele” – Natalia Oreiro magyar hangja már készül a Vad angyal érkezésére

A rendszerváltás óta kevés olyan, ikonikus sorozatot tudnánk mondani, ami nagyobb hatással lett volna a honi tévétársadalomra mint a Vad angyal című argentin telenovella. A Mili és Ivo szövevényes szerelmi sztoriját nem kevesebb mint 270 epizódon keresztül végigkövető műsor az ezredforduló egyik, vagy talán legmeghatározóbb műsora volt, főszereplőjéért, Natalia Oreiroért pedig a fél világ, köztük Magyarország tévénézői is hisztérikusan rajongtak. A színésznőt a magyar közönség azóta sem feledte el, így a TV2 bejelentése, miszerint Oreiro is zsűrizni fog a Sztárban Sztár All Stars e hét vasárnapi epizódjában, teljesen lázba hozta az embereket, köztük az uruguayi sorozatsztár magyar hangját, Kiss Virágot is.

Natalia Oreiro 2025-ben, 25 évvel előző magyarországi látogatása után érkezik ismét hazánkba (Fotó: Persona Stars)

A két Mili nem először futhat össze

Szabályosan letarolta az internetet a hír, hogy az ezredforduló legnépszerűbb sorozatának sztárja, Natalia Oreiro ismét hazánkba érkezik. A Vad angyal főhősnője azonban nem először látogatja meg a magyar rajongóit, legutóbbi itt tartózkodása során nemcsak a fanokkal, hanem állandó magyar hangjával, Kiss Virággal is találkozott.

A magyar színésznő, aki a Vad angyal mellett olyan neves filmekben és szériákban is szinkronizált már mint a Sikoly, a Vissza a jövőbe, a Kés alatt, Lost – Eltűntek vagy épp a Modern család, a Bors kérésre felidézte a 25 évvel ezelőtti összejövetelt, amely mai napig igen kedves emlék a számára:

Elképesztően népszerű volt itthon ez a sorozat, ugyanis naponta 2-3 millió ember nézte. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy Natalia [Oreiro] Magyarországra jön, és rendeznek neki egy állófogadást. Én ott találkoztam vele először. Nagyon aranyos volt, örült, hogy végre megismerhette a szinkronhangját. A nyakamba borult, megölelgettük egymást és váltottunk is néhány szót. Egy évvel később pedig egy koncertjére is ellátogattam, a miénk igazából ez egy azóta tartó, távolsági barátság.

− emlékezett vissza 25 évvel ezelőtti első találkozójukra a színésznő, aki elárulta, a sorozat 2000-es berobbanása óta is mindennapos, hogy a hangja alapján akár az utcán vagy a pénztáraknál felismerik a sorozat rajongói.