"Én mindig rendszerellenes voltam, az vagyok most is" - Megszólalt a DPK-ról Nagy Feró

Igazi sztárparádé volt a Digitális Polgári Kör (DPK) szombati nagyrendezvénye, amelyen többek közt a Beatrice frontembere, Nagy Feró is részt vett. Az énekes nemrég a Mokka vendége volt, ahol a benyomásairól számolt be.

Nagy Feró is megjelent szombaton a Zebra Kör képviselőjeként Fotó: Mediaworks/archív

Nagy Feró elmondása szerint iszonyúan jól érezte magát.

Amikor az embert megerősítik abban a lelki világban, ami neki van, és akkor odakerülök olyan emberek közé, akik ugyanazt gondolják, amit én, ugyanúgy próbálják meg javítani a világot, vagy kiigazítani

- mondta el az énekes, aki azt is felemelőnek érezte, ahogy több tízezer embert jelent meg.

Mi Nagy Feró számára a DPK?

Nekem egy nagyon nagy család, ahol biztonságban érzem magam, nem kell pisztollyal járnom oda. Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok, és én megvédem őket. Nekem ezt jelenti

- magyarázta el Nagy Feró, hozzátéve, szerinte a zenészeknek, előadóknak is ki kell állniuk az értékeik mellett, és erre biztatja a fiatalokat és a korosztályát egyaránt.

Tulajdonképpen ezért küzdöttem egész életemben. Amikor azt mondják, hogy én mindig rendszerellenes voltam, az vagyok most is, de a ti rendszeretek ellen, az európai és a világrendszer ellen vagyok, ahol olyanokat akarnak elfogadtatni velem, amit nem akarok, nem akarom az unokáimat ebbe a világba belerakni

- fűzte hozzá.

Olyan támadások érnek bennünket, ami alaptalan, és ezért bele kell állni ebbe a vitába. Bele kell állni és elmondani

- tette még hozzá Nagy Feró.