"Én mindig rendszerellenes voltam, az vagyok most is" - Megszólalt a DPK-ról Nagy Feró

Igazi sztárparádé volt a Digitális Polgári Kör (DPK) szombati nagyrendezvénye, amelyen többek közt a Beatrice frontembere, Nagy Feró is részt vett. Az énekes nemrég a Mokka vendége volt, ahol a benyomásairól számolt be.
Nagy Feró elmondása szerint iszonyúan jól érezte magát.
Amikor az embert megerősítik abban a lelki világban, ami neki van, és akkor odakerülök olyan emberek közé, akik ugyanazt gondolják, amit én, ugyanúgy próbálják meg javítani a világot, vagy kiigazítani
- mondta el az énekes, aki azt is felemelőnek érezte, ahogy több tízezer embert jelent meg.
Nekem egy nagyon nagy család, ahol biztonságban érzem magam, nem kell pisztollyal járnom oda. Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok, és én megvédem őket. Nekem ezt jelenti
- magyarázta el Nagy Feró, hozzátéve, szerinte a zenészeknek, előadóknak is ki kell állniuk az értékeik mellett, és erre biztatja a fiatalokat és a korosztályát egyaránt.
Tulajdonképpen ezért küzdöttem egész életemben. Amikor azt mondják, hogy én mindig rendszerellenes voltam, az vagyok most is, de a ti rendszeretek ellen, az európai és a világrendszer ellen vagyok, ahol olyanokat akarnak elfogadtatni velem, amit nem akarok, nem akarom az unokáimat ebbe a világba belerakni
- fűzte hozzá.
Olyan támadások érnek bennünket, ami alaptalan, és ezért bele kell állni ebbe a vitába. Bele kell állni és elmondani
- tette még hozzá Nagy Feró.
