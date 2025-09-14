Molnár Gusztáv esküvője: „Két, törött szárnyú madárként tanultunk meg együtt repülni” – fotók a nagy napról

Molnár Gusztáv éppen két évvel ezelőtt, egy olyan józan pillanatában találkozott Dorinával, amiből akkoriban még kevés volt. Akkor, ott a „Blahán”, a gyorsétterem előtt megcsillant valami halvány reménysugár, ami mindkettőjük számára jelezte a sorsfordító pillanatot. Észrevették és nem is hagyták kihunyni, de az alkoholbeteg színészt akkor még nem eresztették el a saját démonjai. Küzdött, elindult a gyógyulás útján, de vissza-visszaesett. Többször is elveszettnek, hiábavalónak látszott a saját életéért vívott harca, még akkor is, amikor a kedvese már mellette állt, de végül együtt, valahogy sikerült egy új, egy másik, egy jobb útra lépniük. Szombaton megérkeztek az egyik céljukhoz, ma pedig már nászúton vannak a fény és árnyék városában, Rómában.

Molnár Gusztáv és Dorina esküvője maga volt a megvalósúlt álom (Fotó: Facebook)

Molnár Gusztáv: „Hónapokon át álltam ott és gyűjtöttem az erőt...”

Molnár Gusztáv és Dorina férj és feleség, és ennek a szókapcsolatnak a súlyát és fontosságát csak azok ismerik igazán, akik ott álltak mellettük az anyakönyvvezető előtt szombat délután. Negyven ember, talán nem sok, de a színész valóban sokadalomként tekinthetett rájuk, hiszen három évvel korábban, szó szerint egy szál egyedül állt egy ódon fa ágait bámulva…

„Amikor 2022. november 10-én beköltöztem Komlóra, a rehabilitációs intézetbe, alapvetően azt éreztem, hogy jó lehetőség ez a felépülésemre, de ott volt bennem két kérdés is: Minek? Kinek?

Mert abban a pillanatban, én tényleg, teljesen egyedül álltam a világban. Nem várt rám odakint senki és semmi, hiszen mindenkit elveszítettem.

Ott Komlón, a puszta közepén áll egy hatalmas, ősöreg fa. Kiss Tibi ott írta a Most múlik pontosan című ikonikus dalát. Miközben a dallamát játszottam magamban végtelenítve, néztem az ágait, de nem a reményt láttam bennük. Hónapokon át álltam ott és gyűjtöttem az erőt, hogy az egyik ágára hurkot dobjak… Közben pedig azt is reméltem, hogy a fájdalom, ami akkor bennem tombolt, egyszer csak megállítja a szívemet. Az járt a fejemben, hogy rendben, nem iszom, de ettől még senkim sincs és soha nem is lesz. Pedig Dorina akkor már várt rám odakint, bár sem ő, sem én nem tudtuk, hogy az univerzum már előkészítette azt a találkozást” – mesélte Molnár Gusztáv esküvője után néhány perccel.