Molnár Gusztáv súlyos ultimátumot kapott a menyasszonyától: Megtörtént az eljegyzés, de...

Venezuelai telenovellákat megszégyenítőnek tűnik az elmúlt időszakban Molnár Gusztáv élete. A 38 éves színész tegnap jelentette be a kamerák előtt, hogy titokban eljegyezte jelenlegi barátnőjét, aki igent mondott.

Molnár Gusztáv a kórházi dráma után bejelentette: eljegyezte a szerelmét / Fotó: Szabolcs László

– Megkértem a kezét, tehát most a menyasszonyom lett. Igent mondott. Bár megkért, hogy ezt ne mondjam el az interjúban, de most már mindegy, elmondtam – mondta egy esti magazinműsorban nevetve Molnár Gusztáv, aki a beszélgetés során azt is megosztotta, hogy még egy romantikus projektbe is belefogott. A Drága örökösök sztárja ugyanis korábban, legfőképp a rehabon töltött hónapok alatt rengeteg szerelmes levelet írt már a menyasszonyának, amiket most Szerelemfüzet címmel ki szeretne adni, sőt, egy monodrámát is készítene belőle, ha minden jól megy.

Kórház után eljegyzés? Molnár Gusztáv életét nehéz követni

A bejelentés már csak azért is érhette váratlanul az internet népét, mert alig több, mint egy hete még egészen más jellegű cikkek jelentek meg a kissé követhetetlen életű színművészről. Nevezetesen az, hogy ismét az alkohol rabjává vált, és kórházba került, miután kifejezetten rossz állapotban fotózták le fényes nappal Budapest egyik forgalmas utcájában.

– Gusztit hétfőn ismét bevittük egy kórházba, ahol megint elkezdték a kezelését. Mivel úgy ítéltük meg, hogy önveszélyes, arra kértük az orvosokat, hogy ha van rá lehetőségük, próbálják meg benntartani azután is, hogy összeszedi magát. A gond az, hogy kényszeríteni semmire sem lehet, hacsak egy szakorvos meg nem állapítja, hogy képtelen az önrendelkezésre. Ugyanakkor, ha kijózanodik, akkor látszólag világosan felismeri a helyzetét és azt is tudja, mi lehet a módja annak, hogy leszámoljon a függőségével. Így aztán kiengedik és minden kezdődik elölről. Ez egy ördögi kör és úgy tűnik, mindenki tehetetlen – fogalmazott Molnár Gusztáv színész egyik közeli barátja lapunknak még a múlt hét elején, Guszti pedig pár nappal később a következő, már kissé megnyugtatóbb közleményt juttatta el a Borsnak:

– A körülményekhez képest minden rendben van velem. Nem vagyok a halálomon és nem is akarok meghalni! Történt az életemben egy magánéleti krízis, amit az adott pillanatban nem tudtam a helyén kezelni, és szakember segítségét kértem. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen sok, jó szándékú ember áll mellettem és a munkába is várnak vissza. Most a megfelelő gyógyszeres kezelésre van szükségem… Minden kedves, nekem címzett, biztató üzenetért nagyon hálás vagyok és szeretném megnyugtatni az értem aggódókat, hogy jó kezekben vagyok! – írta lapunknak a kórházba került Molnár Gusztáv.