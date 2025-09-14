Gratulálunk! Megházasodott Molnár Gusztáv!

Végre eljött a nagy nap, amire a színész rajongói jó ideje vártak: megházasodott Molnár Gusztáv. Ő és kedvese még októberben bejelentették: hamarosan kimondják egymásnak a boldogító igent, szeptember második szombatján pedig meg is történt az esküvő, amiről a Bors hamarosan részleteket is közöl!

Molnár Gusztáv és szerelme, Dorina kimondta a boldogító igent

Molnár Gusztáv életében akadtak bőven hullámvölgyek az utóbbi években, azonban amióta rátalált a szerelem Dorina személyében, egyre inkább egyenesbe jön az élete. Alighanem ennek az útnak a megkoronázása is, hogy a pár végre egybekelt. Sok boldogságot kívánunk nekik!

Mint ismert, a pár két évvel ezelőtt került közel egymáshoz. Akkoriban Gusztáv épp az alkohol démonával küzdött. A színész több alkalommal is segítségre szorult alkoholfüggősége miatt. Kétségtelen, hogy nem csak az elvonó, de maga Dorina jelenléte az életében is ilyen segítség volt, bár a pár bevallotta: nem minden percükben lebegnek rózsaszín fellegeken, ugyanis kifejezetten olaszos temperamentummal bírnak mindketten.

"Dorinával még vitázni is szeretek… Mert persze nem arról van szó, hogy mindenben és mindenkor egyet értünk. A menyasszonyom rajong Olaszországért, és bár ezt korábban tőle senki, vagy talán csak nagyon kevesen látták és hallották, bőven van benne Talján temperamentum, ahogy bennem is. Ebből fakadóan olaszos hévvel éljük az életünket, de a vitáink konstruktívak és célra tartanak. És hát kötöttünk egy megállapodást, ami bár sablonosnak tűnhet, de működik. Nem válunk el egymástól haraggal reggelente és nem is fekszünk le úgy, hogy nem rendeztünk egy konfliktust.

Lett egy mondásunk, ami így hangzik: ”Haragszom rád, de szeretlek…” Ez a mondat, tulajdonképpen gyógyszer és nem amolyan placebo

– jellemezte korábban a kapcsolatukat a színész.